Battiston d’argento in Coppa del Mondo: è il miglior risultato in carriera

ALGERI. Dal rischio dell’eliminazione dopo i gironi di qualificazione al secondo gradino del podio nella sciabola individuale: nella prima tappa di Coppa del Mondo, ad Algeri, Michela Battiston ha confezionato un capolavoro.

Una prova splendida per la friulana di Malisana, portacolori dell’Aeronautica Militare, che venerdì 11 novembre ha regalato un fantastico inizio di stagione alla nazionale del ct Nicola Zanotti, arricchito anche dall’ottimo sesto posto di Martina Criscio.

Per la 25enne friulana si tratta del miglior risultato della carriera a livello individuale, ottenuto all’esordio stagionale in maniera del tutto sorprendente. È un segnale importante in vista della prossima primavera, in cui inizierà ufficialmente la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi del 2024: un segnale chiaro, che arriva già adesso, alla vigilia della prova a squadre in programma domani, per la quale Zanotti ha scelto di sperimentare e di inserire nuovi elementi nel quartetto.

Michela Battiston, che a inizio estate ha vinto l’argento europeo a squadre in Turchia, stavolta non farà parte del team (al suo posto Chiara Mormile), ma lancia un messaggio chiaro e forte con un argento autorevole.

Ad Algeri il percorso verso la medaglia individuale è iniziato giovedì con più di qualche difficoltà: Michela aveva infatti superato i gironi eliminatori con appena 2 vittorie e 3 sconfitte, salvo poi guadagnare fiducia nei turni ad eliminazione diretta. Ieri si è arresa soltanto in finale alla spagnola Lucia Martin Portugues (15-12), dopo un match a lungo al comando.

L’argento non intacca una prestazione eccellente. Il venerdì “indiavolato” di Michela, che da qualche anno si allena al Dauno Foggia, è cominciato con un secco 15-7 a una campionessa del calibro della francese Queroli. Poi, nel tabellone da 32, un altrettanto netto 15-6 alla giapponese Ozaki, prima di volare tra le “top 8” grazie al 15-9 rifilato alla cinese Shao. La certezza del podio per Battiston è arrivata con il successo per 15-14 sulla francese Rifkiss, che nel turno delle 32 aveva eliminato l’azzurra Rossella Gregorio.

La friulana ha continuato a macinare stoccate e vittorie in semifinale, battendo 15-13 l’altra transalpina Sara Balzer, prima dello stop in finale con Martin Portugues (12-15) che lascia un pizzico di rimpianto ripensando a Michela in vantaggio 11-6. Rivedrà l’assalto, con il ct Zanotti e con il suo maestro Benedetto Buenza, al suo fianco anche ad Algeri con lo staff azzurro, ma intanto festeggia un risultato da urlo. Oggi tocca alle spadiste a Tallin. L’udinese Giulia Rizzi sarà in pedana nel turno delle 64, aggiungendosi alla già qualificata di diritto Mara Navarria.