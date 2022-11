È finale mondiale per la friulana Giada Rossi: si gioca un altro oro

GRANADA. «Rossi, Rossi, Rossi». Dopo 40 anni un altro Rossi fa piangere il Brasile, sempre con il punteggio di 3-2. Giada Rossi si è qualificata per la finale dei Mondiali di tennistavolo paralimpico a Granada (Spagna), nel torneo singolare. Venerdì 11 novembre ha battuto in semifinale, dopo una maratona di 5 parziali, la brasiliana Catia Oliveira.

Dopo l’oro nel doppio femminile e l’argento nel misto, la terza medaglia sarà un oro o un argento. E sabato 12 novembre, con inizio alle 17.15 a Granada, la campionessa di Poincicco di Zoppola si confronterà con la coreana Su Yeon Seo, che ha sconfitto molto rapidamente per 3-0 l’argentina Caty Garrone.

Tennistavolo paralimpico, Giada Rossi è campionessa del mondo di doppio Rosario Padovano 08 Novembre 2022 A GranadaRosario Padovano

Di fronte ci saranno le due fuoriclasse indiscusse, a livello mondiale, della classe paralimpica 2, la testa di serie numero 2 e la numero 1 del ranking mondiale da 4 anni, appunto Giada Rossi. La coreana ha vinto il titolo nel doppio misto.

Giada, sconfitta qui in finale, vuole la rivincita. «Non firmo per l’argento – sottolinea Giada Rossi – recupero le energie spese con la brasiliana e poi mi tuffo in questa finale. Voglio l’oro».

A conti fatti quello che il 12 novembre va a concludersi è forse il miglior torneo di sempre per la campionessa di Zoppola. Catia Oliveira è stata un osso duro. Vinti i primi due parziali per 11-7, 11-7, Giada Rossi, ha patito il ritorno dell’avversaria nel terzo e nel quarto parziale, perduti per 7-11, 9-11. Ma nel quinto e decisivo set Giada Rossi si è scrollata di dosso le fatiche e le tensioni, imponendosi per 11-5. Sulla lunga distanza la pongista friulana non sta sbagliando un colpo, vuol dire che anche in sede di preparazione fisica il lavoro è stato eccellente.

Giada Rossi di bronzo, riecco la luce dopo mesi di sofferenza Rosario Padovano 02 Settembre 2021 PARALIMPIADIRosario Padovano

Dopo la conquista della finalissima sono giunte a Giada le congratulazioni del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. «Dopo aver trionfato ai mondiali paralimpici in Spagna, dove ha conquistato l’oro nel doppio femminile e l’argento nel doppio misto tennistavolo, l’atleta zoppolana Giada Rossi cercherà il bis nel mondiale singolare».

Lunedì 14 novembre Giada Rossi sarà al Coni di Roma per ricevere il Collare d’Oro. A Zoppola intanto i tifosi non stanno più nella pelle, si sta cercando di organizzare un’accoglienza festosa. Prima però c’è un altro oro da vincere.