Giada Rossi in semifinale, altra medaglia mondiale

Il Triplete si avvicina. O meglio c’è già. Tutto secondo le attese nel debutto in singolare di Giada Rossi ai Mondiali di Tennistavolo torneo paralimpico in Andalusia.

Ieri Giada ha passato lo scoglio dei quarti di finale. Quindi è già sicura di vincere una medaglia. Oggi alle 16 è in programma la sua semifinale.

Sul tavolo giovedì pomeriggio l’azzurra non ha avuto il braccino corto contro l’esperta francese Isabelle Lafaye, che infatti è stata superata col netto punteggio di 3-0. Parziali 11-4, 11-6, 11-7. La cifra tecnica di Rossi è largamente più alta per quasi tutto il match tranne in due periodi.

L’inizio del secondo parziale e la parte finale del terzo sono stati problematici perché la tennista transalpina ha mostrato il suo miglior repertorio.

Giada è stata quasi sempre pronta nella risposta al servizio con scelte intelligenti, anche ad effetto, che alla lunga hanno disorientato l’avversaria. Ci è voluto però un errore nel finale per regalare a Rossi il punto decisivo dell’11-7. Martedì Rossi ha vinto l’oro nel doppio femminile, bissando il successo di Bratislava di 5 anni fa, e l’argento nel doppio misto con Federico Crosara.

Dalla panchina Giada per la prima volta è stata guidata dall’allenatrice coreana Empi Eunbit che con Massimo Pischiutti fa parte dello staff diretto da Alessandro Arcigli. Oltre a Giada in semifinale Andrea Borgato e il triestino Matteo Parenzan che gioca. E certo è certo per Giada il triplete si tratta ora di stabilire di che colore. Certo alla collezione manca un colore. Ma si può fare a meno perché Giada Rossi vuole solo la finale e quindi il bronzo sarà magari per la prossima.

«La gara è stata soddisfacente – ha detto Giada Rossi – ma devo rimanere concentrata poiché il livello si alzerà di gara in gara. E non metto la firma sul bronzo. Nemmeno un po».

Andrea Rossi, padre e capopopolo di tutta la delegazione azzurra, si prepara a un’altra battaglia. «Volevamo che Giada vincesse tre medaglie. È stata bravissima perché ci è riuscita. Ora si tratta solo di “scegliere” il colore». Lunedì Rossi riceverà il Collare d’Oro del Coni ma sulla sua presenza a Roma incombe uno sciopero proclamato da una compagnia aerea spagnola.