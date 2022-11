L’Udinese a Napoli senza Becao

Valutazioni, rinunce e rivelazioni. Se l’Udinese attesa sabato per la super sfida delle 15 col Napoli non potrà presentarsi al gran completo al Maradona, è anche perché lo staff bianconero da una parte, e l’agente di Destiny Udogie dall’altra, hanno definitivamente cassato le residue speranze di ritrovare Rodrigo Becao sul centro destra della difesa bianconera e il nazionale under 21 sulla fascia sinistra.

Vero che le maggiori speranze erano legate soprattutto a Becao, ma quando ieri ha cominciato a circolare la voce di un possibile recupero in extremis anche per Udogie, allora tutte le attenzioni si sono immediatamente spostate alla seduta pomeridiana del Bruseschi, dove la speranza ha alimentato l’attesa. Invece è bastato poco per intuire che né Becao e né Udogie saranno della partita domani, esattamente come quel Jean-Victor Makengo che, prima dello Spezia, aveva personalmente annunciato su Instagram il suo arrivederci a gennaio 2023, a causa di un problema tendineo.

Nel caso di Becao, la bandiera bianca è stata alzata dopo l’ennesimo conciliabolo dello staff tecnico col difensore.

Le parti hanno preferito proseguire nella gestione conservativa, senza dunque voler rischiare una ricaduta sul flessore destro guarito dallo stiramento riportato il 16 ottobre scorso all’Olimpico con la Lazio. E dire che Becao si era anche sottoposto a trattamenti nella camera iperbarica per velocizzare il recupero, con una gran voglia di esserci a Napoli.

Per conto di Udogie, invece, ci ha pensato il suo agente Stefano Antonelli, a spazzar via ogni speranza. «Destiny non giocherà sabato a Napoli, ha un piccolo risentimento ai flessori», ha dichiarato ieri il procuratore a “Radio Crc”, emittente sempre attenta alle questioni napoletane. Non che Andrea Sottil si aspettasse miracoli, ma tenendo sotto stretta osservazione Becao e Udogie negli ultimi allenamenti, il tecnico bianconero aveva comunque conservato più di qualche speranza.

Speranza che ora va riposta solo in Bram Nuytinck, allenatosi anche ieri a parte dopo la botta al ginocchio che lo ha costretto alla sostituzione forzata a 11' dalla fine martedì a La Spezia. Nel borsino delle percentuali, ieri l’olandese ha recuperato un 20 per cento rispetto a mercoledì, ma resta ancora al 50: tra oggi e domani la decisione.

A fronte delle assenze, Sottil ieri ha pianificato la partita del Maradona facendo leva sui disponibili certi, facendo capire a Sandi Lovric che sarà nell’undici in mediana, là dove Lazar Samardzic ha alzato di molto le sue percentuali da titolare.

Il ballottaggio del tedesco è col “Tucu” Pereyra, a cui Sottil potrebbe ricorrere in mediana, quella con Walace davanti alla difesa, qualora il tecnico decidesse di cominciare con Kingsley Ehizibue sulla fascia destra, alzando Enzo Ebosse su quella sinistra. Soluzione, quest’ultima, che però richiama all’impiego di Nuytinck in difesa, come con lo Spezia.

Nel caso in cui invece Pereyra giocasse esterno a sinistra, con Ebosse alle sue spalle in difesa per l’assenza di Nuytinck come visto col Lecce, Samardzic sarebbe l’altra mezzala assieme a Lovric. In attacco, le ultime parlano di un Gerard Deulofeu carico, al pari di Beto.