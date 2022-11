Pomigliano troppo forte, Tavagnacco sconfitto

Niente da fare per il Tavagnacco: troppo forti, infatti, si son dimostrate le calciatrici professioniste del Pomigliano nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia, match andato ieri in scena in Friuli, sul prato del Comunale. 6-1 il punteggio maturato al termine di una partita in cui è emersa tutta la categoria che ad oggi separa le gialloblu dal club di Serie A campano.

Diverse, per l’occasione, le seconde linee schierate nell’undici titolare da mister Recenti, con la bomber catalana Diaz Ferrer preservata da un incontro dall’esito, di fatto, già scritto. Così, a prendersi la scena è stata la squadra ospite, tenuta a bada dalle friulane soltanto nel corso della prima mezz’ora di gioco. Preludio allo 0-1 granata, la traversa colta da Rabot, su calcio di punizione. Al 37’, allora, Sangare riesce a portare avanti le sue smarcandosi per poi trovare il diagonale vincente.

Di Martinez, quindi, il raddoppio, con tanto di dribbling sull’estremo difensore Girardi. Nella ripresa, il

Tavagnacco pressa, coglie un montante e accorcia grazie alla neo-entrata De Matteis, brava a sfruttare un’incertezza della retroguardia campana. La replica del Pomigliano è veemente: sfonda ancora così Martinez al 61’, trovando pure la tripletta personale qualche minuto più tardi.

C’è gloria dunque anche per Amorim Dias e Ferrario. Archiviata la fugace parentesi di Coppa – alla prima giornata era arrivato l’1-2 interno col Napoli –, il Tavagnacco può versare i propri pensieri sul campionato. Senza fretta, però: nel weekend, infatti, il torneo cadetto osserverà un turno di riposo.

Si torna di nuovo in campo, di conseguenza, domenica 20 novembre, quando Donda e compagne se la vedranno con il Ravenna in casa.