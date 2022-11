Questa Udinese ha un’anima, ma che rabbia a Napoli

UDINE. Che rabbia, si che rabbia. Perché, mentre il campionato di calcio va in vacanza, causa Mondiali esotici, i tifosi dell’Udinese vorrebbero rigiocarla la partita col Napoli. Inizio convinto, parata di Meret sul tacco di Deulofeu, sprazzi di squadra viva ed efficace, come forse non si vedeva da settimane, per 12 minuti fino alla classica stoccata di Osimhen.

L’Udinese colpisce due volte nel finale e fa tremare il Napoli: termina 3-2 per la capolista 12 Novembre 2022 Serie A

Sì, classica. Nella primavera scorsa non era andata così? Bijol stavolta “si parcheggia” bene in centro all’area del Maradona. Preciso, sulle strisce, senza neanche bisogno di telecamere e sensori, fermo immobile, mentre la pantera mascherata lo infilzava. Fermi tutti. Anche su Zielinski poi non è perfetto, non è uno sprovveduto lo sloveno, ma in entrambe le circostanze è inguaiato dal balbettante Ebosse. Che non è Becao ed è uno dei motivi per cui la retroguardia bianconera soffre.

Sottil lo sa, ora avrà due mesi per lavorarci su. Regali, specie contro questo Napoli ammazza-campionato, non si possono fare. Ma la sua squadra ha un’anima. Non è più quella spensierata e convincente di qualche settimana fa, forse tornerà a stupire, eppure dimostra carattere. Vero, il Napoli avrà anche tolto le mani dal manubrio, convinto d’aver vinto, ma l’Udinese alla fine ci ha creduto. Eccome. Dai, ripartite da qui prima della Befana. Fa un certo effetto ma sarà così.