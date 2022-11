Sottil “legge” Napoli-Udinese: “Presi due gol evitabili, ma che finale”

I rimpianti non sono solo per le occasioni sprecate (numerose considerando che di fronte c’era la prima della classe), ma anche per quei gol subiti nel primo tempo, evitabili: «Certo – dice l’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil –, se Ehizibue avesse segnato il 2-1 all’inizio della ripresa magari veniva fuori un’altra partita, ma a me non vanno giù i primi due gol presi, soprattutto il primo. Era un cross di facile lettura, non era una parabola tesissima. In settimana avevamo lavorato molto su quelle situazioni, purtroppo abbiamo preso gol lo stesso».

L’Udinese colpisce due volte nel finale e fa tremare il Napoli: termina 3-2 per la capolista 12 Novembre 2022 Serie A

BENEDETTA GIOVENTÙ

Il protagonista negativo dell’azione è Bijol che ultimamente sta pagando la mancanza di Becao. Sottil non tira in ballo le assenze (mancavano anche Makengo e Udogie), ci tiene a fare un plauso ai suoi per la prestazione, ma è convinto che anche con quelli che c’erano si poteva fare di più.

«Mi tengo stretto la prestazione, siamo venuti qui a giocarcela, cercando di sfruttare le nostre qualità. All’inizio oltre all’occasione di Deulofeu, abbiamo avuto altre due o tre situazione che Meret è stato molto bravo a leggere in anticipo, altrimenti avremmo potuto andare in gol».

E poi ci sono gli errori di gioventù: «Da questa gara dobbiamo imparare qualcosa per crescere – sottolinea Sottil –, del resto quando metti in campo tanti giovani qualcosa paghi a livello di esperienza».

CAMBI E CARATTERE

L’Udinese ha rischiato l’imbarcata, ma non è comunque mai uscita con la testa fuori dalla partita: «Abbiamo dimostrato carattere provandoci fino all’ultimo. Il Napoli ha fatto gol con i primi tre tiri in porta, noi abbiamo segnato dopo aver fallito quattro opportunità».

É la differenza tra una grande e una buona squadra. Sottil durante la sosta dovrà lavorare molto su questo perché l’Udinese concretizza ancora troppo poco rispetto a quanto produce».

Tra le note liete della trasferta napoletana, ancora una volta, gli innesti dalla panchina. Nestorosvki e Samardzic hanno segnato, ma Sottil evidenzia la prova di Success: «Prima da giocatore e poi da allenatore ne ho visti pochi di centravanti che fanno salire la squadra come lui. Pulisce palla e ci fa giocare sulla trequarti avversaria».

Sull’infortunio di Deulofeu spiega che «ha avuto una leggera distorsione al ginocchio non dovrebbe trattarsi di niente di grave, me lo auguro per lui».

BILANCIO

Se a inizio stagione gli avessero detto che alla sosta mondiale sarebbe arrivato con 24 punti ci avrebbe messo la firma. «Vero – conclude Sottil –, poi i punti non sono stati spalmati in maniera omogenea, ci sono state quelle sei vittorie consecutive, ma abbiamo perso solo tre volte di cui una con il Milan, secondo e il Napoli, primo.

Il percorso di crescita c’è stato e dovrà continuare nel nuovo anno con la ripresa del campionato».