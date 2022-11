L’Old Wild West vince a Mantova: Udine domina all’avvio, poi cala e vince in planata

Avete presente un aereo che finisce la benzina ma alla fine riesce ad atterrare in planata senza motori perché è progettato bene e ha piloti di valore? Ecco, l’Old Wild West ha fatto proprio così. Domina a Mantova per un quarto e mezzo, vola avanti anche di 18 con percentuali irreali al tiro, prendendo più rimbalzi e giocando bene, si pianta pian piano, perde 15 palloni, si guarda allo specchio, ma vince senza nemmeno tanto soffrire. E restando sempre in vantaggio, almeno di cinque punti.



Vittoria, vetta e belle notizie da Palumbo e Gaspardo, ventello per loro, ed Esposito. Per battere domenica Pistoia al Carnera, in una partita che non si dovrà sbagliare per questioni di ranking, occorrerà che anche Sherrill torni a segnare, Briscoe non faccia il fenomeno solo nel fianle e magari Mian, anche ieri in tribuna, torni a giocare. Perché perdere giocatori a metà novembre non sarebbe il massimo per i progetti ambiziosi della società.



Fumogeni prima della partita, si dirada la nebbia e l’Apu entra con Sherrill in quintetto e Briscoe sesto uomo, Mantova resta in panchina. Ma, del resto, chi togli? Gaspardo, tra i meno convincenti finora, parte carico a molla e infila 8 punti in un amen con Sherrill che lo mette in posizione di sparo. Palumbo lo imita con tre triple e meno male che era uno che poteva andare in tribuna: Udine va a +15 (23-8) praticamente a metà primo quarto, Mantova deve scalare lo Zoncolan. Ma non ha le gambe e nemmeno la bici elettrica. E così il tema della partita diventa quello su cui Boniciolli ha lavorato in settimana: riusciranno i ragazzi del West ad amministrare il vantaggio?



No, il problema è sempre quello. Udine vola a +18 cavalca un 63% da tre punti, ha anche sprazzi di bel gioco, ma riesce a far rientrare in partita Mantova nonostante gli sforzi di Boniciolli di catechizzare i suoi con tempestivi time-out.

Svegliati da Veronesi, con Miles, Ross e Cortese, i virgiliani si sbucciano le ginocchia in difesa e segnano evidenziando i limiti che ha ancora l’Apu: la concentrazione in difesa e, a volte, la mancanza di cattiveria in attacco. Insomma il killer instinct. Fatto sta che all’intervallo lungo Mantova chiude sotto di 8 punti (49-41), che, per la colossale differenza tecnica tra le due squadre, è già una vittoria. Con Sherrill uomo assist, ma zero punti, e Briscoe non ancora in partita, gli americani li fanno per ora Palumbo, Gaspardo ed Esposito, i cui progressi sotto le plance sono una bella notizia in prospettiva play-off. Nel solito turbinio di cambi Boniciolli cerca intensità e la chiave per chiudere il match. Non la trova, anzi, l’attacco si inceppa di brutto. E Miles, quando segna in faccia a Nobile quasi al termine di un quarto in cui non faceva canestro nessuno portando i suoi a meno 5 (59-54), fa suonare l’allarme. Pellegrino 4 falli, Sherrill polveri bagnate, Briscoe graziato dagli arbitri per un evidente fallo antisportivo: l’Apu inizia l’ultimo quarto avanti di sei punti 61-55, dopo che non sembrava esserci una partita. Coach Boniciolli chiede fluidità in attacco e contropiede. Udine è fuori ritmo ma difende però e, grazie soprattutto a Gaspardo e Palumbo (bravissimi) e a tre-quattro perle di Briscoe, porta a casa la vittoria. In planata. In fondo comoda. —

