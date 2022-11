La polizza della Gesteco si chiama grande carattere

In casa, la Gesteco non molla. Riesce sempre a spuntarla, in un modo o nell’altro. Anzi, nel suo modo, quello ormai proprio a una compagine che ha fatto sin qui dell’intensità la propria forza, l’arma in più di un gruppo reduce, grazie a essa, dal quarto successo stagionale in altrettanti incontri giocati sul parquet amico.

Contro Nardò, allora, è stato il cuore, la voglia dei ragazzi allenati da coach Stefano Pillastrini a rimettere in bilico il match, a indirizzarlo, sul filo di lana, in favore del club friulano.

La grinta messa in campo da Chiera e compagni ha celato quindi le ombre di una serata ingrata sul piano realizzativo esaltando il carattere degli interpreti ducali, capaci di superare il pessimo trend a canestro con la fame.

La garra di Gabriele Miani, per esempio, atleta simbolo di un incontro partito un po’ così e poi esploso, sul più bello. Encomiabile, esemplare ma, soprattutto, pulita la sua difesa nelle azioni decisive del match, con la muraglia eretta su Stojanovic, i tuffi a lanciare i suoi al contrattacco.

Ogni pallone, nei frangenti conclusivi della sfida, passava per le sue mani. Ogni rimbalzo, al contempo, cadeva in quelle di Dalton Pepper, inedito centro fra i centri – tanti e belli agguerriti – presenti sul rettangolo di gioco.

Il merito della rimonta operata da Cividale a partire dal terzo quarto è attribuibile anche all’americano, alle sue undici carambole complessive, sei delle quali colte in attacco sotto gli occhi sorpresi dei vari Poletti, Donda e Borra.

Passi allora quel 17% di squadra dall’arco quando, a rimettere le cose a posto, ci sono fattori extra basket, incognite che, nel clima del PalaGesteco, diventano sicurezze, basi su cui fondare vittorie.

«In trasferta, senza il nostro pubblico – ha però spiegato coach Stefano Pillastrini nella conferenza stampa post-Nardò – diventa molto più difficile girare questo genere di situazioni».

La ferocia espressa nel secondo tempo contro i pugliesi, allora, dovrà emergere in autonomia dai meandri dell’anima gialloblu fuori casa, ciascun giocatore chiamato a esprimere l’intensità sovente manifestata sul parquet amico anche al di fuori di esso.

In quel di Forlì, per esempio, fra le mura sin qui inespugnabili dell’Unieuro arena, teatro del prossimo scontro per le Eagles. In quest’ottica, è apparsa in crescita di rendimento la banda del Pilla, pur non essendo mai riuscita a raccogliere il bottino pieno: a Pistoia, con l’andare del match, i friulani han sbandato; a Cento invece hanno retto, pur cedendo il passo ai più quotati avversari nel finale. E a Forlì? Si attende un passo ulteriore in questo percorso di crescita esterna.