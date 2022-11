Questo Pordenone comincia a far paura, mister Di Carlo: «Possiamo fare ancora meglio»

Se il jumbo neroverde ha preso il volo verso quel qualcosa di straordinario - così l’ha definito Di Carlo - che si chiama serie B, è ovviamente troppo presto per dirlo.

Ma non c’è dubbio che nelle ultime tre giornate il Pordenone abbia letteralmente spaventato le rivali con numeri impressionanti: 3 vittorie (miglior striscia stagionale), 13 gol fatti, uno solo subito. Una svolta decisa dopo il ko interno, peraltro immeritato, con la Feralpisalò, che ha di colpo cancellato gli alti e bassi precedenti e condotto i ramarri da soli in testa (più 2). Anche grazie ai cugini della Triestina, che hanno fermato al Rocco il Renate.

CRESCITA CONTINUA

Il tecnico neroverde, al termine della vittoriosa trasferta di Piacenza, ha tuttavia evidenziato i margini di miglioramento che ancora si aspetta dalla sua squadra: «Possiamo migliorare – ha dichiarato soddisfatto Di Carlo – sia sotto il profilo del gioco sia negli equilibri di squadra, che deve restare più corta.

E la difesa deve salire meglio. Non si dimentichi, inoltre, che abbiamo ancora 5 giocatori fuori per infortunio. Quando torneranno, e il momento dovrebbe essere vicino, mi attendo un ulteriore salto di qualità».

PIAZZATI LETALI

Nell’attesa è già un Pordenone da leccarsi i baffi. Soprattutto sui calci piazzati. Non è un caso che tutte e tre le reti realizzate sabato, dal gol di Bassoli all’autorete di Masetti, passando per l’incornata di Dubickas, con cui è stato piegato il Piacenza al Garilli, siano nate da situazioni da fermo. Il tutto con il contributo decisivo di un “mago” delle punizioni come Totò Burrai.

«Lui è un esempio per i compagni – conferma Di Carlo – ed è anche grazie alla sua bravura che stiamo riuscendo a realizzare in partita le tante situazioni che proviamo in allenamento. Durante la settimana, infatti, ci soffermiamo molto sui calci piazzati. Ripeto spesso ai ragazzi che possono risultare decisivi. Anzi, penso siano pure stanchi di sentirselo dire». Ma evidentemente funziona.

COPPIA D'ORO

Come sta funzionando a meraviglia la coppia gol composta da Dubickas e Candellone. Il lituano ha segnato a Piacenza il quarto gol nelle ultime tre gare, considerando la doppietta al Lecco e la rete realizzata alla Pergolettese.

Il compagno di reparto, già a bersaglio nelle due precedenti partite, ha in parte propiziato l’autorete di Masetti, tanto che in un primo momento il gol gli era stato pure assegnato. Ma il particolare non muta la sostanza: i due dimostrano di sapersi integrare a meraviglia. Così che i vari Magnaghi e Palombi possono guarire con calma.

IL PREMIO

Lunedì 14 novembre a Vicenza, nel tradizionale “Galà del calcio Triveneto”, Roberto Zammarini sarà premiato dalle mani di Franco Causio, ospite d’onore della kermesse, come migliore giocatore del Pordenone nella scorsa stagione di serie B.

Un riconoscimento che l’esterno neroverde si sta meritando anche nel campionato in corso. Prima della festa, nel pomeriggio alle 14.15, la ripresa degli allenamenti, in vista della sfida di sabato al Teghil con il Novara.