Udinese, via le paure: dopo la sconfitta di Napoli la zona Europa resta ancora a portata di mano

Tutto in poche ore. Poche ore per allontanare le paure. A livello di competitività e sotto il profilo dell’integrità fisica di quello che può essere considerato il suo leader: Gerard Deulofeu.

Ecco la domenica dell’Udinese, l’ultima domenica di campionato nel 2022, visto che adesso il campionato andrà in letargo fino a gennaio per permettere lo svolgimento del Mondiale.

La classifica

I risultato sono stati tutt’altro che scontati in zona Europa. Prima il colpo dell’Inter a Bergamo, poi un pareggio all’Olimpico per la Roma imposto da un Torino che avrebbe potuto avvicinarsi ancor più pericolosamente all’Udinese, quindi il successo sul filo di lana del Milan su una Fiorentina che a sua volta si propone di avvicinare i bianconeri di Andrea Sottil.

Morale della favola calcistica (della serie A), dietro all’inarrivabile Napoli, ci sono Milan, Juventus, Inter e Lazio, nell’ordine, una gerarchia che non stupisce più e che dovrebbe indurre i bianconeri a credere che una qualificazione nelle prossime coppe non sarebbe un’impresa impossibile da mandare in scena, considerando che l’Atalanta esce ridimensionata dall’ultimo rettilineo dell’anno solare e che la Roma, indubbiamente una big, dimostra sempre di essere incostante per rendimento.

Il cammino

È chiaro che per poter aspirare all’obiettivo europeo Sottil dovrà ritrovare la squadra di settembre. In due sensi. Il primo riguarda al carattere più concreto e meno lezioso che l’Udinese deve eliminare sia in fase offensiva, sia in quella difensiva, dove in determinate partite ha subito un po’ troppo nell’ultimo mese e mezzo.

Ma il tecnico di Venaria Reale dovrà ritrovare anche l’intera squadra prima possibile, nel senso che recuperare pedine come Rodrigo Becao, Destiny Udogie e Jean-Victor Makengo non sarebbe male per rimettersi in linea con le altre aspiranti in zona Europa quando ripartirà il campionato. Il 4 gennaio con l’Empoli, poi Juventus, Bologna e Samp per chiudere il girone d’andata.

Il responso

In questo quadro l’annuncio di Deulofeu (che potete legegre nel dettaglio a fianco, ndr) è decisamente una buoba notizia. Il numero 10 bianconero si è solo spaventato al Maradona dove è uscito dal campo in lacrime temendo un infortunio pesante al ginocchio sinistro: non dovrà fermarsi durante questa sosta che comincerà con alcuni giorni di stacco prima di un mese di vera preparazione, durante la quale Sottil avrà a disposizione praticamente l’intera rosa, al netto di chi è in fase di recupero.

L’unico che sarà al Mondiale tra i bianconeri è Enzo Ebosse. Il che fa sorridere visto che nelle ultime settimane ha dimostrato di essere uno degli anelli deboli dell’Udinese, di sicuro quello in difesa.