Pafundi in Nazionale, sono sette giorni da ricordare. Il papà: «Spero gli diano spazio»

Le settimane da non dimenticare della famiglia Pafundi. A maggio, domenica 22, prima l’esordio di Simone in serie A con la maglia dell’Udinese, al 23’ dell’ultima dello scorso campionato contro la Salernitana, pochi giorni dopo la convocazione dell’Italia per uno stage, organizzato dal ct Roberto Mancini per visionare i talenti del Bel Paese.

Adesso un doppio appuntamento azzurro, prima allo stadio Maradona di Napoli, dove la scorsa domenica il “wonder kid” bianconero sognava di giocare, per una questione di cuore calcistico, e poi la chiamata della Nazionale in vista delle ultime due amichevoli dell’anno solare, contro l’Albania a Tirana e l’Austria in quello che era il Prater di Vienna.

Inutile dire che per i Pafundi si tratta di un altro momento da sistemare nell’album dei ricordi della famiglia: d’accordo, non c’è stato l’atteso passaggio nel teatro di Fuorigrotta, come aveva sperato papà Salvatore, intervistato da CalcioNapoli24 TV e pronto a raccontare i sentimenti che muovono il talentino nato a Monfalcone. Sì, Monfalcone perché lì è nato Simone il 14 marzo 2006, assieme al fratello Andrea (di due anni e qualche giorno più vecchio), complice il trasferimento della famiglia per motivi di lavoro, visto che il padre Salvatore opera nella cantieristica.

I primi passi nel calcio furono proprio a Monfalcone, dove Simone venne notato e prelevato piccolissimo dall’Udinese, mentre Andrea, attaccante, finì sempre a Udine, nella fucina del Donatello – società da sempre famosa per aver contribuito al lancio di talenti di serie A – prima di unirsi a sua volta alle giovanili del club bianconero.

«A casa nostra – ha confessato Salvatore – siamo tutti tifosi del Napoli che ci sta dando tante gioie: dall’altro lato abbiamo questo figlio che ha intrapreso questo percorso e... E vediamo cosa ne viene fuori».

Il ragazzo è il primo classe 2006 a finire nel giro della Nazionale maggiore e, particolare curioso, senza aver fatto neppure un minuto da titolare in serie A con l’Udinese. Un particolare che potrebbe far pensare anche alla convocazione come una sorta di spot pubblicitario in chiave azzurra, senza che questo piaccia troppo nella stanza dei bottoni, là dove si muove Gino Pozzo che dovrà gestire con cautela un talento seguito dai più grandi club italiani e d’Europa con la garanzia di un contratto fino al 2025 (quando Simone avrà appena compiuto 19 anni) che non è di certo una “blindatura”.

«Udine è un trampolino di lancio, si sta benissimo – ha assicurato papà Salvatore –, in una società che cura molto il settore giovanile. Poi per Simone quella è casa sua: è cresciuto a Udine anche se tifa Napoli. E in futuro ci aspettiamo che gli diano più spazio per dimostrare quello che si dice in giro di lui».

Al di là dell’avventura azzurra nei prossimi giorni, dunque, sarà importante il percorso di crescita che l’Udinese sottoporrà a Pafundi per coinvolgerlo nel progetto di crescita.

Da parte del ragazzo, invece, bisognerà aspettarsi un atteggiamento da campioncino con i piedi ben piantati in terra. Facile farlo passare per fenomeno già adesso: «È ancora presto per utilizzare questo aggettivo – ha rassicurato il padre –. Ce lo teniamo, però è lunga la strada. Lui è molto tranquillo su queste cose. E per quanto riguarda i suoi sogni bisogna dire che è grato all’Udinese perché è cresciuto là, anche se non possiamo nascondere che è tifoso del Napoli. Deve fare il proprio percorso per dimostrare tutto quello che si dice in giro di lui e un giorno chissà...».

A Napoli si è parlato a lungo, la scorsa estate di un’avance del club di De Laurentiis per acquistarlo subito: «Molto francamente, come famiglia non abbiamo avuto mai un contatto. Forse la società, questo lo dovete chiedere a chi di dovere, altrimenti direi una bugia».

La verità è che tanti club seguono Pafundi, dal Real al Barcellona, passando per Chelsea, Manchester United e City, senza dimenticare tutte le big italiane. Avrà anche questi radar accesi su di lui in Albania e Austria.