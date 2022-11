Pontoni, il ct che esporta il Friuli: «Prepariamo un gran mondiale»

Nuje balon! Il mantra di Daniele Pontoni da Variano di Basiliano, commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclocross, mai come in questo periodo è obbligatorio perché gli azzurri, soprattutto i giovani che l’ex bi-campione del mondo sta allevando, stanno per entrare nella fase cruciale della stagione.

Un periodo che culminerà con i Mondiali di Hooghereide, in Olanda, a casa di Mathieu Van der Poel. Davide Toneatti e compagni finora hanno portato a casa risultati lusinghieri, tanti piazzamenti di rilievo, in Spagna, in Coppa del Mondo, agli Europei della scorsa settimana: è mancato l’acuto, ma nella quantità di buone prestazioni è lecito attendersi anche qualche podio di qualità, prima o poi.

«Finora il bilancio è positivo – conferma Pontoni –: arriviamo da una prima parte di stagione con tante buone cose». La chiara scelta del ct azzurro di lavorare soprattutto sulla crescita dei giovani, investendo sul confronto continuo a livello internazionale, inizia a dare frutti. Ora inizia il momento clou della stagione e occorre spingere a tutta: i test effettuati nei giorni scorsi a Gemona, con 38 atleti impegnati sono funzionali all’obiettivo. «Sono convinto che Davide Toneatti alla fine lotterà per una medaglia ai Mondiali – dice Daniele –. Sono curioso anche di vedere i risultati dei test, aperti anche agli allievi e per i quali ringrazio l’Università di Scienze Motorie e il Comune di Gemona. Il Fvg ha sempre sfornato parecchi atleti e anche gli ultimi risultati dei più giovani a livello nazionale confermano la bontà del nostro movimento. A livello nazionale le categorie giovanili sono in salute perché ci sono numeri importanti e le società ci stanno credendo. Purtroppo non succede lo stesso con i professionisti e gli élite: confido che il Gravel dia una mano in questo senso».

Domenica, tappa di Coppa del Mondo a Overjise, riservata solo agli élite, così come le successive prove. Fino ai primi di gennaio, tante gare in Italia, quattro delle quali internazionali, poi si torna a viaggiare anche con gli azzurrini: in Coppa in Belgio, in Spagna e Francia, prima dei Mondiali dei primi di febbraio. «Abbiamo in programma anche dei ritiri – aggiorna Pontoni –: mi rilasserò il 10 febbraio». Quando il suo Torino sfiderà il Milan...