Gaspardo, una missione e un sogno: «Tornare in nazionale per il Mondiale? Certo che ci penso»

UDINE. Un primo posto da difendere, la legge dell’ex da applicare e un sogno mondiale sullo sfondo. Il momento è particolarmente intenso per Raphael Gaspardo, uno dei migliori dell’Apu a Mantova e uno dei più attesi nel big match che domenica andrà in scena al Carnera contro Pistoia: lui e Antonutti, infatti, sono gli ex di turno.

Gaspardo, contro Pistoia è uno scontro al vertice. Che partita prevede?

«Ci aspetta un match molto difficile. Loro giocano bene e si conoscono alla perfezione. Dovremo essere bravi ad affrontare nel modo giusto una gara che sarà tirata sino in fondo. Le chiavi tattiche saranno l’uso del pick and roll sulla difesa dei loro lunghi e la lettura delle situazioni che si verranno a creare durante la partita».

Lei è un ex di Pistoia. Che ricordi ha della stagione in Toscana?

«Sono stato molto bene a Pistoia, una piazza importante del nostro basket, con una tifoseria molto calorosa. È stato un anno che mi ha permesso di crescere parecchio dal punto di vista personale. La squadra raggiunse una salvezza tranquilla in serie A, quindi conservo un ricordo piacevole sotto tutti i punti di vista».

Domenica avrà di fronte Carl Wheatle, promesso sposo Apu in estate. Poi l’affare sfumò e la società udinese virò su di lei.

«È un ottimo giocatore, lo conosco avendoci già giocato contro. Ha grande fisicità e buona tecnica, non per niente fa parte della nazionale britannica. Lo considero un uomo di spessore per la serie A2, con lui sarà davvero una bella sfida».

Siamo a un quarto del cammino in regular season. Che impressione ha ricavato dalla serie A2?

«Questa è una categoria molto più tattica e tecnica della serie A, ci sono anche meno spazi. Nella categoria maggiore ci sono più fisicità, velocità e gioco in transizione. Anche il metro arbitrale è diverso. Io mi sto adattando a un gioco diverso, che non significa sia più semplice. Qui ci sono difese prontissime, anche perché si gioca una sola volta alla settimana e c’è molto tempo per preparare la partita della domenica».

L’Apu a che punto è del suo percorso di crescita?

«Un po’ alla volta stiamo entrando nei meccanismi e nell’ottica del coach, si comincia a vedere il frutto di due mesi di lavoro. Per essere al top, però, ci vorrà ancora del tempo. Non so dire quanto, ma è una cosa normale, ci sono molti giocatori nuovi, c’è bisogno di un periodo d’adattamento».

Lei, invece, come si trova in questa squadra?

«Anch’io sto prendendo le misure, ma siamo a buon punto. Coi compagni mi trovo molto bene, sia in campo che fuori. Come dice Boniciolli, ci sacrifichiamo volentieri in difesa per i compagni e piace passarci la palla: a Mantova ci sono state azioni in cui ho contato cinque passaggi di fila prima del tiro».

Il suo compagno e amico Mian non vive un periodo facile. Impressioni?

«Fabio è un grande giocatore, ha ottime qualità. Ha solo bisogno di tempo, poi anche lui farà vedere a tutti quanto vale. Non ho alcun dubbio».

Lunedì la Nazionale ha staccato il pass per i Mondiali. Pensa ancora alla maglia azzurra?

«L’Italia ha fatto una bella impresa, ho visto una partita davvero splendida. È un momento importante per il nostro basket e questa qualificazione la sento anche un po’ mia, avendo giocato in una delle “finestre” precedenti. Ho un gran bel ricordo di quei momenti, il gruppo è fantastico. Farò del mio meglio con l’Apu per avere una chance di andare ai Mondiali».