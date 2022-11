Udinese non ti fermare, hai un ritmo da Conference League

UDINE. Il 2022 è un anno che l’Udinese può archiviare alla voce “positivo”. È dalle qualificazioni europee dell’era Guidolin che la formazione friulana non marciava a ritmi così sostenuti. Nell’anno solare, prima con Cioffi al volante e poi con Sottil, i bianconeri hanno incamerato complessivamente 51 punti che valgono il settimo posto in classifica generale.

Tale piazzamento, se confermato in questa stagione il 4 giugno prossimo, giorno dell’ultima giornata di campionato, permetterebbe ai bianconeri di approdare in Conference League.

FOTO PETRUSSI

CONFRONTO

L’Udinese, di fatto, rispetto alla classifica del campionato che si è appena fermato per il Mondiale e che riprenderà il prossimo 4 gennaio, si è messa alle spalle l’Atalanta. Dietro anche squadre di livello e costruite con ambizioni continentali come la Fiorentina e il Torino. Davanti a tutti, grazie soprattutto al campionato in corso che la vede con otto lunghezze di vantaggio sulla seconda, c’è il Napoli.

La squadra di Spalletti è l’unica ad aver superato il muro degli 80 punti (81 per la precisione), precedendo il Milan (77). Decisamente distanziate le due storiche rivali: l’Inter (68) e Juventus (67). In zona Europa League le due formazioni capitoline: Lazio (63) e Roma (58).

Dietro all’Udinese, dicevamo, ci sono l’Atalanta (48) e il Torino (46). Escludendo le squadre retrocesse la scorsa estate e le neo promosse, l’ultima squadra di questa particolare classifica è la Sampdoria fermatasi a quota 22.

CIOFFI E SOTTIL

Nel girone di ritorno della scorsa stagione Cioffi ha raccolto 27 punti in 19 gare (1,4 la media). Ha vinto sette gare (Torino 2-0, Sampdoria 2-1, Cagliari 5-1, Venezia 1-2, Empoli 4-1, Fiorentina 0-4 e Salernitana 0-4) ne ha pareggiate sei e ne ha perse altrettante. Leggermente superiore la media dell’attuale mister (1,6) che ha raccolto 24 punti in quindici sfide.

Sottil ha vinto sei gare (tutte di fila dalla terza all’ottava giornata), ne ha pareggiate sei ed è rimasto a secco solo tre volte: all’esordio con il Milan (4-2), in casa con il Torino (1-2), e sabato scorso a Napoli (3-2). attacco da champions Nel 2022 l’Udinese è stata la quarta squadra più prolifica della serie A.

Meglio dei bianconeri, arrivati a quota 59 (sono conteggiati anche i due segnati nel recupero con l’Atalanta), hanno fatto il Napoli (76) e Inter e Lazio ex equo a 69. Nel ritorno dello scorso anno sono stati 33 i gol segnati dall’Udinese e 24 quelli subiti, nell’attuale torneo 24 i palloni messi nella porta avversaria, 17 quelli finiti alle spalle di Silvestri. Il capocannoniere bianconero è Beto (10), seguito da Deulofeu (9).