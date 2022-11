Chiara Bacchini, dottoressa Usa in Scienze Biomediche: le Women Apu hanno la loro specialista per le missioni difensive

Anche le Women Apu hanno la loro specialista per le missioni difensive. È Chiara Bacchini, ala arrivata alla Delser in estate da Montecatini. Sabato scorso contro Carugate non si è limitata a difendere con intensità nella sua metà campo ma si è esaltata anche in fase offensiva realizzando 18 punti.

Parmense classe 1998, Bacchini ama viaggiare, i concerti di Jovanotti, la buona tavola e naturalmente il basket. Nella sua carriera ci sono la maglia azzurra Under 16 e 18 e una proficua esperienza negli Stati Uniti dal 2017 al 2021. «Durante gli Europei Under 18 – racconta l’atleta emiliana – ricevetti diverse offerte. Scelsi la proposta della Quinnipiac University per il suo programma ambizioso che coniugava basket e studio. Abbiamo vinto due volta la conference e sono cresciuta come persona. Ho imparato l’etica del lavoro». Negli States la dottoressa Bacchini si è laureata in Scienze Biomediche, ora a Udine sta seguendo un master online in Microbiologia e Parassitologia: «Non so ancora cosa farò in futuro, però metto un titolo di studio nel cassetto. Da tirare fuori nel momento giusto». A Udine Chiara si trova a meraviglia. «In questi mesi ho imparato a conoscere il Friuli, terra davvero splendida. Mi piacciono il modo di rapportarsi della gente e i paesaggi. Vengo dalla Pianura Padana, vedere le montagne sullo sfondo è spettacolare. Senza dimenticare le specialità enogastronomiche: vado matta per il frico e i cjalsons, i vini poi sono deliziosi».

Bacchini divide l’appartamento con le compagne di squadra Pontoni e Mosetti, ma l’affiatamento è già notevole con tutto il gruppo. «Diamo sempre il 100%, è bello allenarsi insieme in armonia. Riga è un ottimo coach, pretende tanto ma sa metterci a proprio agio. La Delser è una squadra in continua crescita, ora abbiamo nel mirino le Final Eight di Coppa Italia, poi penseremo a blindare un posto play-off. Io qui sto bene, trovo piacere a fare una bella difesa. Magari si vede poco nelle statistiche, ma so di portare il mio mattoncino a ogni partita».