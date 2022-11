La lunga rincorsa di Meret: dopo aver convinto Spalletti ora è titolare con l’Italia

In pochi mesi si è ribaltato il mondo di Alex Meret. Il talentuoso portiere friulano, alla fine della scorsa stagione, sembrava aver chiuso la sua storia con il Napoli. Vittima della poco logica alternanza con Ospina, il ragazzo di Flambruzzo aveva commesso qualche errore (il più evidente quello che era costato uno dei tre gol della vittoriosa rimonta da 0-2 a 3-2 dell’Empoli) e Spalletti lo aveva inserito nella sua personale lista dei cedibili. In estate tutti lo davano con la valigia in mano, lo Spezia si era fatto avanti proponendogli una maglia da titolare e lui aveva accettato. Poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto.

L’IMPOSIZIONE

Keylor Navas, estremo difensore del Psg, era il numero 1 che Spalletti voleva nella porta del Napoli. L’affare, però, non si è fatto. C’è chi dice perché il costaricano non ha trovato l’accordo con il club parigino sulla buonuscita, chi perché in realtà è stato il club partenopeo a tirarsi indietro. Anzi, è stato il presidente Aurelio De Laurentiis in persona che di fatto ha imposto Meret a Spalletti, forte del cospicuo investimento fatto per portare Alex quando lo acquistò dall’Udinese.

POSTO FISSO

Con Sirigu suo compagno nella trionfante avventura a Euro 2020 come vice, Meret ha capito di avere la grande occasione della sua carriera. Con il posto fisso e senza i problemi fisici che lo hanno penalizzato non poco nelle prime stagioni partenopee, Alex ha trovato continuità di rendimento e messo su esperienza. Dino Zoff, uno che di portieri ne sa qualcosa, l’ha sempre detto: «Meret ha solo bisogno di giocare». E così eccolo grande protagonista di un Napoli dominatore in Italia e grande protagonista in Champions League. Errori? Uno solo, in casa con il Bologna, peraltro non decisivo ai fini del risultato. Parate decisive? Più di qualcuna, comprese quelle di sabato scorso contro l’Udinese su Deulofeu e Lovric, senza trascurare un paio di letture che gli hanno permesso di arrivare in anticipo fuori dall’area su Beto lanciato a rete. Forse anche per premiarlo Mancini l’altra sera gli ha dato la maglia da titolare dell’Italia, la prima della sua carriera.

CONTRATTO

A inizio ottobre Meret ha rinnovato il contratto col Napoli. La nuova scadenza è datata giugno 2024 con una opzione per l’anno successivo a favore del club legata al numero di presenze del giocatore. Di fatto tra pochi mesi le parti dovranno rivedersi per decidere il futuro. Certo è che presentarsi con una stagione da grande protagonista e – tocchino ferro i tifosi partenopei – con un triangolino tricolore sul petto avrebbe una valenza particolare in chiave rinnovo. Intanto Alex si gode il momento. Il più bello da quando fa il calciatore.