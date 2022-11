Buratti, corridore da Oscar: firma per la Bahrain tra i professionisti ma resterà al Team Friuli

«Bahrain Victorious signs Buratti and Bruttomesso, two young talents for the future». Si sapeva da qualche settimana e, da ieri, è ufficiale, con tanto di comunicato emesso dal team inglese. Nicolò Buratti, buttriese del Cycling Team Friuli, assieme all’azzurrino Alberto Bruttomesso, nuovo volto bianconero, correranno nel 2023 ancora con la squadra del presidente Roberto Bressan e, dalla stagione successiva, approderanno nel World Tour, nello stesso team che già oggi annovera il campione olimpico e mondiale Jonathan Milan, altro talento emerso dal CTF. Buratti è considerato dagli addetti ai lavori il più forte ciclista under23 italiano.

«Sono felice di continuare il mio percorso nel Team Friuli - ha detto Nicolò, che nel 2022 ha vinto 11 corse –. Una squadra che posso descrivere come la mia famiglia e la mia seconda casa. È la squadra ideale per continuare il mio percorso di crescita verso il ciclismo professionistico. E sono entusiasta di diventare professionista con il Bahrain Victorious nel 2024. È una squadra di alto livello e la considero una delle migliori al mondo. È una grande opportunità per me. Penso che la migliore squadra che potessi avere per debuttare come professionista, come è noto vista la collaborazione con CTF. Non vedo l’ora di iniziare il mio nuovo viaggio con TBV tra un anno!».

E ieri sera, proprio Nicolò Buratti è stato premiato con l’Oscar Tuttobici Gran Premio Uae Emirates riservato alla categoria Under 23. Il portacolori del Cycling Team Friuli ha preceduto nella classifica delle preferenze Davide De Pretto della Zalf Euromobil Fior e Francesco Busatto della General Store Essegibi. Tra gli altri friulani nella classifica stilata dal network TuttoBiciWeb, anche il cimpellese Bryan Olivo, 20°, il fratello d'arte buiese Matteo Milan, 26°, e gli azzurrini Davide Toneatti e Manlio Moro.