Un abitante su tre fa sport in Fvg: lo studio è della prof Navarria

Un abitante su tre fa sport. Il Friuli Venezia Giulia è sempre più territorio dove l’attività fisica viene praticata e utilizzata anche per la promozione turistica.

Mens sana in corpore sano dicevano i latini e ben un abitante su due della regione è stato in un teatro. I dati sono contenuti nelle tesi della campionessa di scherma Mara Navarria e del presidente del Teatro Stabile Rossetti, Francesco Granbassi, ricevuti dall’assessore regionale Tiziana Gibelli. «Il Friuli Venezia Giulia – ha sottolineato Gibelli – è ai vertici nazionali sia nel campo sportivo che in quello culturale. In un’epoca in cui l’apparire offusca spesso l’essere, i lavori effettuati da Navarria a Granbassi rappresentano in modo plastico che cosa sia il merito. Un concetto sul quale dobbiamo certamente insistere: persone che si impegnano a fondo nelle loro attività e che, oltre a ottenere ottimi risultati, trovano il tempo per impegnarsi nel sociale e nello studio».

Navarria, campionessa del mondo nella spada e bronzo olimpico nel 2021 a Tokyo, con i dati del 2018, ha ricordato come «il 34% degli abitanti del Friuli Venezia Giulia pratica attività sportiva e il 27% la svolge in modo continuativo. Il movimento sportivo conta circa 144mila tesserati e 1.800 società sportive, con 12 mila atleti per centomila abitanti, seconda Regione a livello nazionale. La classifica de Il Sole 24 Ore dello scorso agosto sull'indice di sportività ha collocato, a livello nazionale, l'ex provincia di Trieste al terzo posto e quella di Udine all’undicesimo».

Navarria, nella sua tesi, ha analizzato il legame tra Regione, PromoTurismoFvg e Udinese calcio, «un’importante “case history” che testimonia come lo sport rappresenti una leva fondamentale di networking e di comunicazione, nazionale e internazionale, per promuovere e valorizzare il territorio». Granbassi ha ringraziato l’assessore per il lavoro svolto in questi anni e in particolare per la creazione dell’art bonus.

«Il Fvg - ha spiegato Granbassi, usando i dati del 2019 periodo pre pandemia - è la prima Regione italiana nel rapporto tra residenti e ingressi a teatro, con il 52,96% che si è recato almeno una volta ad assistere a uno spettacolo teatrale. Per fare un confronto il vicino Veneto si ferma al 44,24%».