L’Apu regge solo metà partita poi crolla nel big match al Carnera con il Pistoia

E alla prima vera partita dell’anno, con il primo avversario di livello, con la squadra al completo, l’Old Wild West si sciolse come neve al sole. Perde 73-54. Il parziale di 23-15 con cui Pistoia, squadra solidissima, ha dominato il terzo quarto è una sentenza: Udine non è ancora una squadra, almeno non lo è contro avversari credibili in questa serie A2. A chi l’ha vista giocare ha dato una sensazione di confusione preoccupante. Ci mancherebbe, la stagione è lunga, ma i toscani all’Apu hanno dimostrato una cosa: con gerarchie chiare, una panchina non per forza infinita con nomi altisonanti (sulla carta), il campionato si vince. Scafati l’ha dimostrato in giugno.

Varnado per Pistoia è la punta dell’iceberg di una squadra forte, Boniciolli manda Esposito sul primo e Gaspardo sull’altro, pessimo risultato, Briscoe inizia dalla panchina e Udine con le polveri bagnatissime. Per avere un canestro dell’Apu bisogna attendere oltre tre minuti e 8 errori. A 5’30” dalla fine del quarto Sherril fa esplodere il palazzo con una tripla, ma i toscani, spinti da una sessantina di rumorosi tifosi, guidano le danze. Varnado, lo si sapeva, è un gran bel giocatore, Briscoe però entra, scalda la mano e soprattutto mette in ritmo i compagni: 16-16 alla fine del primo quarto, visto il 2 su 11 al tiro di Udine è un mezzo miracolo.

Udine difende, forte, Antonutti lotta e il duello a distanza Briscoe e Varnado (il fratello Jarvis ha vinto il titolo Nba nel 2013 con Lebron a Miami) è succulento. L’Apu accelera poi si pianta. Continua maledettamente a giocare a sprazzi e, visto che novembre volge al termine, viene il dubbio che il difetto sia congenito. Solo che se lo fai con Rimini o Mantova te la cavi, con Pistoia, gran difesa, no. La palla buttata via da Antonutti è solo l’inizio della fine: 32-29 per i toscani all’intervallo lungo. Udine non può ripartire dal 30 per cento al tiro. Vincere è fondamentale per due motivi: non complicarsi la vita in futuro e, soprattutto, dare un segnale al campionato. Invece l’Apu mostra il peggio: parziale di 4-0 Pistoia avanti 36-29. Se la lasci andar via, non la riprendi più. Non convincono le facce dei bianconeri. Il palazzo, come sempre in questi casi, si deprime. Scene già viste.

Col pivot di scorta Delchiaro che, zitto zitto, spaccare la partita. Quando Pollone malmena Briscoe senza che gli arbitri a un metro fischino e Boniciolli si prende un tecnico, la partita è al bivio. Antonutti sbaglia una tripla che un paio di stagioni fa avrebbe segnato ad occhi chiusi, Wheatle. Una tripla in transizione di Briscoe, che vale il 49-44 a 2’ dalla fine del terzo quarto, è l’ultimo sussulto d’una squadra smarrita. Gaspardo e Mian fuori partita, Pellegrino e Palumbo fuori a lungo. Sherrill impreciso, Briscoe prova a crederci ma viene impunemente malmenato dai rivali. L’Apu gioca male, mancano riferimenti certi in campo, dà una sensazione di confusione molto preoccupante. Il canestro da tre di Bellrosa allo scadere del quarto manda in estasi i toscani e mette i titoli di coda alla partita a dieci minuti dalla fine.

Il quarto quarto è un’agonia, il pubblico sfolla deluso, i tifosi toscani cantano “la capolista se ne va”, la partita tristemente finisce. Questa dura lezione non potrà essere catalogata come un passo falso. Pistoia ha dato una lezione di gioco a Udine. Che deve capire come avere dodici giocatori, il giovane Fantoma giocherebbe in qualsiasi squadra in A2, Pistoia compresa, sulla carta forti non serve a nulla. Se poi a vincere sono glia altri.