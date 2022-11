Epica Gesteco, vittoria a Forlì dopo una partita da ricordare

Soffrendo, stringendo i denti. Decimata (con un solo americano in campo) ma ugualmente rognosa, la Gesteco batte Forlì in trasferta al termine di una gara epica trovando così il primo successo esterno in questa sua stagione di A2.

Risicato, il 53-56 finale premia la grinta della difesa ducale. E il coraggio dei Pilla boys, giovani ma gagliardi; capaci, con Micalich jr. di indirizzare dall’arco la sfida dell’Unieuro Arena nel momento più caldo. Proprio sul più bello. E dall’arco è subito on fire Miani, in avvio, con un paio di triple che valgono lo 0-6 Cividale. Ai canestri dell’ala ospite risponde prontamente Pollone, altrettanto letale nell’impattare sull’8-8. Il rientrante Valentini, quindi, suggerisce per Raivio che, dal perimetro, regala ai suoi il primo vantaggio della serata: 13-10 al 7’. L’ex Bakery Piacenza si ripete, poco dopo, ampliando il parziale, ma è Valentini a rendere ufficiale l’allungo dei padroni di casa: la sua bomba, infatti, caccia i gialloblù sotto, 19-10. Sanguinano le Eagles, punite anche da Cinciarini (22-10).

Non paga, Forlì insiste: con un gioco da tre di Benvenuti, realizza il 28-16; Dell’Agnello non ci sta e trascina i suoi fino al -8 (28-20) del 16’. Passando a zona, i ducali rosicchiano altri punti e tornano in carreggiata, lo stesso Dell’Agnello abile nel firmare il 28-25. Sale allora in cattedra Pepper: l’Usa ne infila quattro mandando così la compagine gialloblù negli spogliatoi sul -2. La guardia di Levittown si rende protagonista anche dei primi frangenti di ripresa: prima con l’assist dietro la schiena per Miani, utile a strappare il momentaneo pareggio, poi trovando il fondo della retina da fuori, per il +3 Gesteco (32-35). Granitica, dopo il break, anche a uomo, la Ueb manda fuori giri Forlì. Che inizia a perdere palloni a raffica. Battistini, sfruttando il momento, amplia la forbice sino al 32-39. Coi padroni di casa in stallo, tuttavia, Cividale non ne approfitta a dovere: i padroni di casa, dunque, han modo di accorciare sino al 37-40 del 31’.

Piangono i canestri nei minuti seguenti, con entrambe le formazioni in lotta col ferro avversario. Radonjic interrompe il digiuno con la tripla del 40-40; Rota, in lunetta, aiuta la UEB a mettere il muso davanti al 35’ (40-42). La replica è di Valentini, il contro-sorpasso di Adrian. E giunge a 3’ dal termine. Si continua a segnare col contagocce all’Unieuro Arena: Micalich, però, se ne frega e scaglia la tripla del 44-45. Rota segue il sentiero tracciato dal classe 2004 e piazza un altro mattoncino dalla distanza. Sul fronte opposto, la Gesteco difende compatta: ciononostante, a 13’’ dal termine, Forlì va a -1 con Radonjic. Palla in campo, Dell’Agnello subisce fallo. L’ex Bergamo sente la pressione e sbaglia entrambi i liberi a sua disposizione. No problem, Pepper recupera e fa due su due. Cambio di fronte, Rota entra su Valentini, fischio e tre giri in lunetta a sfavore. Il play biancorosso, tuttavia, non raccoglie il bottino pieno e getta definitivamente alle ortiche la chance di riprendere le Eagles. Che ringraziano e portano a casa il malloppo. Aspettando Clarke, il cui arrivo è previsto a inizio settimana.