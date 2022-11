Udinese, il nodo del contratto di Becao va sciolto subito: serve un patto col brasiliano

Giocare d’anticipo sul mercato è una specialità riconosciuta di casa Pozzo.

Lo sanno i club che in passato si sono visti soffiare dall’Udinese indiscutibili talenti, e lo sanno anche i bianconeri che in Friuli si sono affermati, godono di buon mercato, e che a un certo punto del loro percorso sono chiamati al rinnovo contrattuale con la società che li ha lanciati nel grande calcio.

L’esempio è calzante per Walace, che giovedì ha accettato il prolungamento di due anni fino a giugno 2026, un’estensione che da una parte premia il centrocampista in forte ascesa e dall’altra permetterà all’Udinese di consolidare una posizione di forza in un’eventuale trattativa in uscita.

Walace, in pratica, ha accettato quello che Rodrigo Becao sta rifiutando da inizio ottobre, quando Gino Pozzo gli ha messo sul piatto un rinnovo all’attuale scadenza fissata a giugno 2024, con un adeguamento economico degli attuali 657.000 euro (fonte Salarysport.com).

Tra i big in scadenza 2024, assieme a Gerard Deulofeu, Marco Silvestri e Isaac Success, Becao è il giocatore con più mercato, come hanno dimostrato i recenti interessamenti di Everton, Tottenham e Inter, e forse è proprio per le allettanti offerte già ricevute in estate che il difensore di Salvador de Bahia, prossimo ai 27 anni da compiere il 19 gennaio, non ha firmato il rinnovo, un diniego arrivato pochi giorni prima l’infortunio al flessore che ha messo ko il difensore dallo scorso 16 ottobre.

Chissà, forse Becao teme che un prolungamento con l’Udinese possa ostacolare la sua voglia di misurarsi altrove fin dalla prossima stagione, pensando che la società possa poi sparare alto sul suo cartellino.

Oppure Becao attende semplicemente una promessa di cessione con un accordo sulla cifra da portare nelle casse bianconere (15 o 20 milioni?) per poi avere libertà di scelta in merito alle migliori offerte, che poi è quello che ha tentato di fare in estate Albert Botines, l’agente di Gerard Deulofeu, quando ha trattato con il Napoli, senza trovare la cifra richiesta dai Pozzo.

Probabilmente sarà questa la strada più percorribile per Becao, assistito dai procuratori della Antoniu’s Assessoria Esportiva ma che conta anche sull’operato di Luciano Ramalho, l’agente che è anche uomo di fiducia di Gino Pozzo quando si parla di operazioni sudamericane, già comparso a Udine a fine ottobre. Sarà Ramalho, che fece da tramite già nel 2019 nella trattativa che portò Becao in Friuli, a trattare la cifra con i Pozzo, ed è probabile che una volta trovata, si arriverà alla firma sul rinnovo.

Il tutto, ricordando che l’Udinese dovrà il 15 per cento della futura vendita del difensore all’Esporte Clube Bahia, la squadra che “lancio” Rodrigo.