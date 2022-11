Quattro vittorie di fila, Di Carlo ha costruito un Pordenone che non si accontenta

Quattro vittorie di fila: l’eccellente striscia – tuttora aperta – del Pordenone di Mimmo Di Carlo i neroverdi non la mettevano a segno da sei anni (novembre 2016).

Questo fa ben capire il magic moment attraversato dalla capolista del girone A di serie C, che dopo l’ultimo turno, il quattordicesimo del campionato, ha portato a cinque i punti di vantaggio sul trio di inseguitrici (Renate, Pro Sesto e Lecco).

La prima, vera, fuga stagionale la squadra l’ha messo a segno dopo il successo sul Novara, frutto di una ricerca costante del risultato pieno.

È un gruppo che, sotto il profilo tecnico, può esprimersi meglio: lo riconosce anche il suo stesso tecnico. Per quanto riguarda però l’aspetto della mentalità non teme invece rivali.

POKER

Neppure il Pordenone di Attilio Tesser, capace di centrare la promozione nel 2019, era riuscito a centrare quattro affermazioni consecutive. Si era fermato a tre, dando poi sempre grande continuità di risultato grazie a molti pareggi.

I neroverdi di oggi, invece, sono inciampati tre volte nell’arco dell’intero campionato come fecero i predecessori, tuttavia stanno dimostrando di essere dei veri schiacciasassi: la striscia di successi di fila ne è la prova.

Una serie partita lo scorso 30 ottobre con la Pergolettese (5-1 in trasferta), proseguita col Lecco (5-0 in casa), col Piacenza (3-0 al Garilli) e infine con il Novara (1-0 a Lignano).

Il prossimo obiettivo è calare il pokerissimo domenica prossima con la Pro Sesto, seconda e in grande forma. Cinque vittorie consecutive erano riuscite al Pordenone di Bruno Tedino del 2016-2017.

Il periodo era lo stesso: dal 5 novembre al 4 dicembre Burrai e soci superarono il Lumezzane in trasferta (1-0 con gol di De Agostini), la Reggiana al Bottecchia (2-0, Suciu e Cattaneo), il Modena al Braglia (3-0, doppietta di Cattaneo e rete di Burrai), il Fano in via Stadio (2-1, Ingegneri e Berrettoni) e infine il Padova all’Euganeo (4-3, con doppiette di Berrettoni ed Arma).

MENTALITÁ

Della squadra allenata dal tecnico di Cassino piace sempre più la volontà di stare sul pezzo e di portare a casa la partita. Contro il Novara avrebbe anche potuto accontentarsi di un pareggio, a un certo punto della gara.

In fin dei conti teneva i piemontesi e tutte le altre rivali a tre lunghezze di distanza, dando inoltre continuità di risultato dopo tre vittorie di fila. Invece no: dall’ora di gioco in poi i neroverdi hanno schiacciato il piede sull’acceleratore, costringendo la formazione di Cevoli ad abbassarsi ulteriormente.

La loro perseveranza è stata premiata con il gol di Ajeti, giunto a 3’ dalla fine e grazie alla forza del difensore, capace di sganciarsi sino in area avversaria dopo aver avviato l’azione.

Mentalità da vincenti, quella dei ramarri, ma al contempo stupisce il fatto che una candidata a disputare un buon campionato come il Novara sia venuta a Lignano con il solo intento di non perdere.

Lo stesso aveva fatto la Feralpi, premiata poi da un contropiede dopo le innumerevoli parate di Pizzignacco. Se anche le “big” del campionato decidono di presentarsi al Teghil così rinunciatarie, chi potrà affrontare a viso aperto questo Pordenone?