La Gesteco Cividale e quella tripla di Micalich jr

Una tripla per la Gesteco. E per chi, a quel canestro, vi ha assistito. Dal vivo: suo padre, nonché presidente, Davide; il resto della sua famiglia, con gli zii presenti a Forlì. Oltre ai tifosi, che anche da casa hanno potuto godere del successo dei Pilla boys. Una vittoria propiziata dal centro di Enrico Micalich, giunto benevolo, quasi karmico, nel finale, a premiare le Eagles. Nonché l’impegno sin qui dimostrato dal giovanissimo classe 2004.

Così, su un palco storico della palla a spicchi italiana, è arrivato il primo, epico trionfo esterno della Ueb nel campionato di A2.

Partiamo dunque dai due punti ottenuti all’Unieuro Arena: che vittoria è stata?

«Una vittoria stupenda, sebbene sia arrivata al termine di una partita sporca, non bellissima da vedere. Abbiamo lottato con tutte le nostre energie contro una delle favorite per vincere il campionato. Abbiamo dato davvero tutto e alla fine chi lotta, chi ci mette il cuore, ha sempre ragione. Questo successo rimarrà per sempre nei ricordi di tutti».

Com’è stata, allora, la sua partita in Romagna?

«Mi ha dato delle sensazioni incredibili. Sapevo che avrei giocato, ero pronto, mi ero preparato per tutta la settimana. Non sapevo quando sarebbe scattato il mio turno, perché molto dipendeva dalle condizioni fisiche dei miei compagni, vista la situazione di emergenza che ci siamo trovati ad affrontare».

Cos’ha provato quando il coach l’ha mandata sul cubo dei cambi?

«Un po’ emozionato lo ero. Giocare a Forlì, davanti a così tanta gente, coi miei parenti in tribuna… Però, una volta entrato in campo, mi sono concentrato solo sull’aiutare la squadra a vincere. E mi sono divertito tantissimo. Dopotutto, è per questo che gioco».

Si è divertito anche nel finale, in quel finale così tirato?

«Senz’altro. Un po’ di ansietta, quando ho dovuto rilevare Mouaha dopo il suo quinto fallo, c’è stata. Ma più che altro ero felice: era qualcosa che sognavo da tempo, per cui ho lavorato tanto».

Veniamo quindi alla tripla che vi ha portato definitivamente in vantaggio: com’è andata?

«Quando mi è arrivata la palla da Jack Dell’Agnello, non ci ho pensato due volte e, tra me e me, ho detto, “questo è il mio tiro”. Ho tirato e…» E? «Sono contento sia entrato. Ma questo non è che un passettino. Non voglio certo fermarmi qui: voglio continuare a migliorare, giorno dopo giorno, cercando di convincere il coach a darmi sempre più minuti».

A chi dedichi questo momento?

«La vittoria a Cividale, che ci segue sempre in maniera calorosa. Sono il nostro sesto uomo, anche in trasferta. E non è una semplice frase buttata lì. Poi la dedico a noi stessi, perché stiamo lavorando sodo, ogni settimana, per fare sempre meglio».

Quel canestro, invece?

«Ammetto che, quando la palla è entrata, ho pensato solo a tornare in difesa e a mettermi bene a zona (ride, ndr). Però mi sento di dedicarlo a tutte le persone che mi sono vicine, in primis alla mia famiglia. Forlì è un luogo importante, è dove è nato mio padre. Vedere lui e i miei parenti così felici… è qualcosa che mi ricorderò per sempre».

Padre, presidente: come vive il rapporto con la persona che, per lei, è entrambe le cose?

«Sia come papà che come presidente, a seconda del contesto: il nostro è un rapporto puro. Lui mi dà consigli, mi sprona, mi sta vicino. Anche domenica, prima della palla a due, ci siamo abbracciati e mi ha detto di andare in campo a divertirmi. È la mia chioccia: sono felice di averlo reso orgoglioso, di avergli regalato, assieme ai miei compagni, questa vittoria. Se la merita: lui e tutta Cividale».

Il 20 novembre del 2019, tra l’altro, lei fece il suo esordio in A2.

«Al Carnera, con l’Apu. È bello pensare come, esattamente, tre anni dopo, io abbia giocato la mia prima vera gara in A2, segnando pure».