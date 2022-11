Old Wild West, analisi di una sconfitta

Un pessimo approccio, la resa finale e in mezzo tanti errori. La debacle contro Pistoia passa agli archivi come la sconfitta casalinga più pesante da quanto l’Apu è salita in A2 ed è racchiusa nelle impietose statistiche di fine gara. Alcune di queste, in particolare, evidenziano i limiti attuali di una squadra che non riesce a spiccare il volo.

GERARCHIE POCO CHIARE

Nelle prime sette giornate ci è capitato spesso di esaltare la panchina lunga bianconera, valore aggiunto delle sei vittorie ottenute. Anche domenica il computo è favorevole all’Apu (36-23), ma stavolta va letto alla rovescia, perché il primo quintetto di Pistoia ha fatturato 50 punti contro i miseri 18 delle starting five udinese.

Gli unici due giocatori impiegati per oltre 30’, Briscoe e Sherrill, hanno giocato a ciapanò (8/27 in coppia al tiro), per gli altri un utilizzo oscillante fra i 19 minuti di Mian e i 9 di Mussini. Continue rotazioni senza riuscire a cambiare l’inerzia del match. In una parola: confusione.

INDIVIDUALISMI

Un’altra statistica che inchioda l’Apu di domenica è quella degli assist. Il computo è di 17-9 per Pistoia, quasi il doppio. A conferma del fatto che quella di Brienza è una squadra e gioca come tale, creando buone conclusioni, mentre in casa bianconera regna una certa anarchia e ci si affida troppo alle individualità. Contro un’avversaria strutturata i nodi sono venuti al pettine e nell’ultimo quarto (appena 10 punti realizzati) il passivo è diventato ancora più pesante per la fragilità caratteriale di un gruppo ancora in cerca di identità.

POLVERI BAGNATE

Tiri liberi a parte, le conclusioni tentate dall’Apu domenica al Carnera sono state 63. Di queste soltanto 16 sono andate a bersaglio, per un 25% che è roba da minibasket, più che da team con velleità di promozione nella massima serie. Udine ha letteralmente litigato col canestro, sbagliando tutto e anche di più da sotto (5/26 il computo dei tiri nell’area colorata) e da fuori: un 4/21 inaccettabile in una squadra che ha fior di tiratori. Non è la prima volta che si spara a salve da tre, in molti ricorderanno il 2/24 che costò la sconfitta contro Cento, ma anche nella vittoriosa trasferta di Ferrara si registrò un brutto 2/13. Nello specifico, l’Apu viaggia col 33% dalla lunga distanza ed è solo undicesima nel girone Rosso. Un dato in picchiata rispetto all’anno scorso, quando l’Apu era la più precisa del girone con il 38% da fuori.

SVALUTAZIONE

A giudicare dalle cifre di domenica, più che valorizzare il proprio parco giocatori l’Apu lo sta svalutando. Se la valutazione è la voce statistica che fotografa meglio il rendimento di una squadra, il 79-50 di domenica racconta meglio di tutto il dominio di Pistoia contro Udine. Se togliamo il 24 totalizzato da Briscoe, gli altri nove giocatori utilizzati hanno prodotto un misero 26. Gaspardo e Cusin hanno chiuso col segno meno, cifra da “prefisso telefonico” per Sherrill, Mian, Esposito, Palumbo e Mussini. Fra gli ospiti valutazione negativa per Pollone, quattro in doppia cifra e in generale una buona distribuzione della “produzione” fra sette uomini. Ciò conferma che Pistoia è una squadra, Udine non ancora.

PRESSIONE

Due sconfitte casalinghe su quattro sono tante. Basti pensare al fatto che l’Apu perse due gare al Carnera in tutta la stagione: contro Cantù e la famosa garadue di finale play-off con Verona. In quest’avvio di campionato la squadra di Boniciolli ha perso gli scontri diretti con Pistoia e Cento e vinto solo quello con la timida Fortitudo formato trasferta (una sola vinta e tre perse).

Il tecnico bianconero nel dopo gara di domenica ha posto l’accento sulle difficoltà dei suoi uomini nelle sfide al vertice («quando la competizione a un certo livello viene vissuta come un peso, si sbagliano tanti tiri aperti e ci si innervosisce»), mettendo a nudo un altro limite della squadra. Pistoia ha scoperchiato il vaso e tolto ogni alibi all’Apu, che adesso deve dare delle risposte. A chi viene a sostenerla al palasport, ma innanzitutto a se stessa.