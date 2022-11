Old Wild West, ora un filotto vincente per dimenticare

Tre settimane per rilanciarsi. Per l’Apu Old Wild West, dopo la “sberla” di domenica contro Pistoia, è il momento di voltare pagina e ricominciare a macinare punti. Il calendario, da qui alla fine del girone d’andata, propone cinque partite in venti giorni e l’opportunità di cambiare marcia in classifica.

ROAD MAP

La prima tappa di questo ciclo di partite è quella di domenica a Ravenna. Un appuntamento agevole, almeno sulla carta, visto che i romagnoli sono nel gruppo delle squadre a fondo classifica con 4 punti. Per quanto convalescente, l’Apu non è squadra da lasciare punti sui campi delle squadre della parte destra della classifica. Calendario pianeggiante anche la domenica successiva, in casa contro Chieti, altra squadra in coda alla graduatoria. Ben più impegnativi i due impegni successivi, che ci diranno se Udine avrà assorbito la botta. Mercoledì 7 dicembre turno infrasettimanale con trasferta a basso chilometraggio ma alto rischio a Cividale, dove le Eagles non hanno mai perso, domenica 11 al Carnera arriva la rivale storica Forlì per uno scontro diretto da vincere a ogni costo. Ultima d’andata il 18 dicembre a Lecce contro Nardò, partita da prendere con le pinze dato che i pugliesi hanno imposto lo stop sia a Forlì che a Cento.

PROSPETTIVE

Guardare in casa d’altri, dopo aver incassato un sonoro -19 in casa, non è il massimo della vita. L’Apu deve prima pensare a risolvere i problemi. Se riuscirà a dare continuità alle proprie prestazioni, potrà staccare diverse avversarie, sfruttando una serie di scontri diretti niente male. Domenica c’è Forlì-Cento, il turno successivo Cento-Pistoia, alla dodicesima giornata Fortitudo-Pistoia e alla tredicesima Forlì-Fortitudo. Niente tabelle, solo un paio di considerazioni: c’è margine per restare in scia alla capolista.

INFERMERIA

Ieri il gruppo ha ripreso ad allenarsi in vista del match di Ravenna. Lavoro differenziato per Nobile, ancora alle prese con l’infiammazione del tendine di un adduttore. Massima prudenza nello staff, il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno.