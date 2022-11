Andreoletti aspetta Di Carlo: il big-match tra Pro Sesto e Pordenone è anche una sfida tra generazioni di allenatori

PORDENONE. Il più giovane tecnico del panorama professionistico italiano sfida uno dei mister più esperti della serie C, capace di conquistare due volte la promozione tra i cadetti. L’incontro tra Pro Sesto e Pordenone, in programma domenica, è interessante anche per questo motivo, non solo perché la vicecapolista ospita la leader del torneo.

Matteo Andreoletti, classe 1989, tecnico dei lombardi, all’esordio tra i “pro”, affronta Mimmo Di Carlo, classe 1964, che ha portato Mantova e Vicenza in B ed ha allenato in A Sampdoria e Chievo Verona. «Che onore sfidarlo», ha dichiarato a Tuttosport proprio Andreoletti, ex Sanremese e Inveruno in serie D, che in panchina si ispira a Roberto De Zerbi e a Maurizio Sarri. Due trainer che, come lui, sono partiti dai dilettanti.

Già, perché se il primo, condottiero del Brighton in Premier League, ha iniziato in serie D col Darfo Boario, il secondo, mister della Lazio, prima di approdare al grande calcio ha lavorato per dieci anni in Toscana tra Promozione, Eccellenza e Interregionale in Toscana. Un percorso comune ad altri tecnici della serie A: hanno cominciato tra Eccellenza e serie D Andrea Sottil (ora all’Udinese), Massimiliano Alvini (Cremonese), Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Alessio Dionisi (Sassuolo).

E proprio proposito di quest’ultimo, il duello tra Andreoletti e Di Carlo ricorda in parte quello tra Dionisi e Attilio Tesser, consumatosi in Lega Pro nel 2018-2019. L’attuale mister del Sassuolo aveva allora 38 anni e guidava l’Imolese, squadra che aveva portato dalla D alla C. Come il tecnico della Pro Sesto, sfidava un guru della categoria come Tesser, al tempo 62enne, già capace di vincere due volte il campionato ed ex serie A con Novara, Cagliari e Ascoli. E nel match del girone di ritorno tra le due compagini, l’Imolese era la principale inseguitrice del Pordenone, lanciata verso la serie B.

Storie che ritornano, quindi, e chissà quindi che Andreoletti non approdi in serie A come ha fatto Dionisi. Dell’allenatore della Pro Sesto convince il gioco, nonché l’identità che ha saputo trasmettere alla sua formazione in così poco tempo. Arrivato la scorsa estate dalla Sanremese in un club salvatosi i playout, con un gruppo dall’età media di 23 anni e mezzo, è stato in grado di trasmettere concetti coraggiosi e offensivi in un 3-4-3 (o 3-4-2-1) in cui vengono esaltate le doti di Nicolò Bruschi, classe 1998, attaccante esterno ex Fiorenzuola. Sinora ha segnato 7 gol ed è uno dei calciatori che si stanno meglio comportando dei milanesi. Con lui Gabriel Blanco, altra punta esterna, di proprietà del Pordenone: in prestito alla Pro Sesto, il giovane (classe 2001) di Motta di Livenza ha realizzato 2 reti.

Desta grande curiosità quindi la sfida tra i due allenatori, che i tifosi dei ramarri sperano finisca come l’ultima in C tra Dionisi e Tesser. Al Bottecchia nell’inverno 2019 il mister esperto superò il giovane collega per 2-0. E i neroverdi eliminarono dalla lotta per la promozione diretta la formazione emiliana.