Gesteco, così fa proprio male: domina, ma Ferrara si fa sotto e vince in rimonta

Interrompe il filotto la Ueb, la sua striscia immacolata di risultati utili in casa. Missione fallita per la Gesteco contro Ferrara. Davanti a 2.170 spettatori (record stagionale), le Eagles hanno visto sfumare sul più bello, nel corso dell’ultimo quarto, un successo che, a inizio serata, pareva decisamente alla portata. Soprattutto in virtù del grande avvio fatto registrare dai gialloblu di fronte alla compagine ospite.

Partita a razzo, infatti, Cividale va subito in orbita con le triple di Rota, due, e il missile sganciato da Pepper: 8-0. Ferrara, abbiamo un problema. Così, quando Mouaha infila il canestro del 13-2, coach Leka è costretto a riportare i suoi in atmosfera partita.

Viaggia però avanti anni luce la Space Pilla. Con Dell’Agnello, gravita sul 15-2. Condizione ideale per far sbarcare, sul parquet del PalaGesteco, Mr. Clarke. L’americano si presenta ai propri tifosi con una bella difesa su Cleaves II. Come a dire: sono qua in primis per mettermi al servizio della squadra.

Battistini, intanto, trascina i suoi sul 19-2. Clarke, a suo agio, piazza la bomba del 23-7. Ne seguon l’esempio Mouaha e Nikolic. Dai 6,70mt, la media gialloblu del primo parziale è ufo: 87,5%. Entra Micalich jr, ne fa cinque e porta la Ueb sul 38-18.

Vede le stelle la Tassi Group. Ma, approfittando di un momento di impasse ducale, pian piano esce dal buco nero in cui si era infilata e ricuce. Grazie alle triple di Tassone e Smith (40-28). E al gioco da tre di Campani (42-33). Bellan realizza il 42-36: al break il match è riaperto.

Ad ogni modo, rientrano dagli spogliatoi col piglio giusto i Pilla boys: fra loro, il più indiavolato è Pepper. L’americano, dal perimetro, certifica il nuovo allungo ducale (49-36). Smith, tuttavia, non ci sta: suona la carica (51-41), sprona i compagni.

Campani, allora, rimette le cose in ballo con la tripla del 51-46. Lo stesso numero 12 impatta al 27’: 51-51. Barcollan le Eagles: Jerkovic, quindi, firma il sorpasso. Con l’inerzia dalla loro, gli ospiti provano, senza successo, a scappare.

Dell’Agnello è lì, a fare 64-63 al 35’. Si gioca punto a punto. Miani fa esplodere il palazzetto siglando il 71-68. Bertetti prova ad ammutolirlo (73-76). Non ci riesce: sebbene, a 13’’ dal termine, Clarke fallisca il colpo per portare la sfida ai supplementari. Sipario. Comunque applausi, per vincitori e vinti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA