Meno cambi e fiducia a “Gas”: ecco l’Apu che sfiderà Ravenna

Resettare e ripartire. L’Apu Old Wild West torna in campo dopo la batosta di sette giorni fa con Pistoia e cerca il riscatto a Cesena contro l’OraSì Ravenna, una delle quattro squadre ancorate al fondo della classifica.

CORRETTIVI

Mentre il team bianconero ha preparato la trasferta romagnola all’insegna del motto “silenzio e pedalare”, in società si è parlato eccome. Dall’Apu filtrano voci di un summit ai vertici per analizzare la situazione, a quanto pare qualcosa si muove ma nessuno si aspetti rivoluzioni.

Già da domenica 27 probabilmente assisteremo ad alcuni correttivi, ad esempio rotazioni meno vorticose e ruoli ben definiti. Gaspardo, che da ala piccola non ha convinto, verrà utilizzato in pianta stabile come ala grande.

Nella casella numero “tre” potrebbe trovare maggiore spazio Fantoma, un 2003 pronto per dire la sua nella seconda categoria nazionale. Nessun problema di turnover per Boniciolli, dato che Nobile è ancora fermo ai box per l’infiammazione a un adduttore.

VOCI DALLO SPOGLIATOIO

Il momento è delicato, il -19 con la capolista Pistoia ha lasciato il segno, al microfono bianconero si avvicinano solo i “senatori”. Parola quindi al capitano Michele Antonutti: «In questo momento non dobbiamo guardare la classifica. Noi vogliamo tornare subito alla vittoria dopo il kappaò di domenica.

Sappiamo che Ravenna è in fondo alla classifica, ma vanta anche individualità importanti come Musso e Anthony. A Cesena ci vuole una partita molto solida, molto intensa».

GLI AVVERSARI

In condizioni normali non ci sarebbe partita, ma visto il momento è bene che l’Apu prenda questo match con umiltà. Ravenna è una squadra costruita al risparmio e ruota soltanto sette uomini: da questo punto di vista, la panchina lunga di Udine alla lunga dovrebbe pesare sul piatto della bilancia.

L’uomo franchigia dei ravennati è l’ex Snaidero Bernardo Musso, che dopo l’ottima stagione a Latina si sta imponendo anche in Romagna (16.8 punti e 4 assist di media), dove ha raccolto anche la fascia di capitano.

Occhio anche a Wendell Lewis, centro con mano educata al tiro arrivato in estate dal Benfica. Partita in diretta streaming su LnpPass per abbonati. Aggiornamenti live sul sito Lnp.