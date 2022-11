Dopo tre anni di stop causa Covid, torna la festa dei Nostri 11 targata Messaggero Veneto

Torna la festa del calcio dilettanti targata Messaggero Veneto. Torna, dopo quasi tre anni di stop forzato causa pandemia, la premiazione dei Nostri 11 del calcio dilettanti, un appuntamento con quasi trent’anni di storia che nemmeno il virus, la sospensione dei campionati è riuscito a fermare. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Federcalcio del Friuli Venezia Giulia, è per lunedì 19 dicembre alla Tavernetta di Remanzacco, dove saranno premiati i magnifici undici dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, i migliori allenatori, oltre che, come da tradizione, il miglior arbitro e il miglior giovane della stagione 2021/2022, la prima giocata interamente dalla stagione 2018/2019.

Ecco perché l’appuntamento, organizzato come nel dicembre 2019 a Remanzacco, grazie alla sapiente organizzazione di Robertino Cicuttini e il supporto del Comune, assume un grande valore simbolico. Il ritorno in grande stile del calcio dilettanti, infatti, nella stagione scorsa, ha anche accompagnato migliaia di giovani nel lento percorso del ritorno alla normalità dopo la parentesi del virus.

Perché Remanzacco? Semplice: quest’anno l’Aurora Buonacquisto festeggia i cent’anni e non si poteva trovare dunque location migliore per fare festa con i calciatori dilettanti della regione. L’ultima premiazione avvenne nel gennaio 2020 alla vigilia della finale di Coppa Italia Fvg a Torviscosa, allora per celebrare il mezzo secolo di vita della compagine del presidente Midolini ora sbarcata in Serie D, a prova del fatto che I Nostri 11 portino anche fortuna.

Chi saranno i migliori calciatori scelti dai nostri collaboratori nel primo campionato completo dopo il Covid? Lo sveleremo con alcune pagine speciali da qui alla sera della festa, intanto vi possiamo dire che ciascuno dei “Nostri 11” guidati da allenatori di valore saranno abbinati a partner d’eccezione che accompagnano questa avventura. Bcc CrediFriuli, in continuità con quanto fatto nell’ultima edizione, sarà abbinata al team d’Eccellenza. Per le squadre di Promozione un altra impresa amica del premio, la Zanutta. N

ovità invece per la Prima categoria abbinata all’agenzia T85 Turismo Ottantacinque. E non è finita. Perché non mancherà il premio al miglior giovane dedicato, e non poteva che essere così, alla memoria di Claudio Rinaldi, la voce del calcio dilettanti prematuramente scomparsa il 20 agosto di due anni fa. Era un suo pallino la crescita dei giovani, se li coccolava durante la stagione pronto poi a raccontarne magari le gesta in giro per l’Italia al Torneo delle Regioni, facile quindi l’accostamento, con la Cussigh Bike di Tavagnacco, altro partner d’eccezione, che consegnerà un riconoscimento speciale al talento prescelto.

Sarà festa, dunque, con altre sorprese e il Comune di Remanzacco in prima fila grazie al supporto del consigliere delegato ai rapporti istituzionali Dario Angeli e la collaborazione del sindaco Daniela Briz e del suo vice Leopoldo Bonetti e di altri cinque partner d’eccezione come Scarbolo Zuccheri, New Coram, Adami Autotrasporti, Sara Assicurazioni e Atomat. Tutti per far festa anche alla “loro” Aurora centenaria.