Gesteco, cinque tappe per chiudere in bellezza un anno da sogno

CIVIDALE. Una “x” a barrare quel trenta, poi eccola, sul calendario, far capolino: la pagina del mese di dicembre. Quella che guiderà anche le Eagles verso la fine dell’anno solare. E solare, luminoso è stato sin qui il 2022 vissuto dai gialloblù: l’obiettivo del club ducale, pertanto, non può che consistere ora nel chiudere il proprio bilancio sulla medesima falsariga. In positivo: incamerando, perché no, altri punti e ulteriori gioie in questo campionato di A2.

Cinque gli incontri previsti lungo il frangente che separa le aquile dal nuovo anno; cinque partite con cui la Ueb proverà a consolidare la propria posizione in classifica, ora lontana dalle zone più pericolose, nonché il suo status di sorpresa del torneo cadetto. Si parte allora domenica, dalle 18, con l’impegno a domicilio della Rinascita Basket Rimini, squadra reduce dalla bella vittoria ottenuta ai danni di Chieti nell’ultimo turno.

Il tempo di rientrare dalla Romagna, dunque, e sarà subito derby. Mercoledì prossimo, infatti, al PalaGesteco arriverà l’Apu per il rematch della gara già andata in scena al Carnera, nella fase a gironi di Supercoppa. Spazio poi alla trasferta di domenica 11 dicembre: destinazione San Severo. Quella contro i pugliesi, sarà una sfida al passato (recente) per Dalton Pepper, che in maglia Allianz ha trascorso la seconda metà della stagione 2021/’22, guidando il team giallonero fino ai quarti di finale play-off.

Il 18 dicembre, quindi, via all’ultimo turno d’andata, nonché all’ultima apparizione dell’anno per la Ueb sul proprio terreno. Sarà l’Umana Chiusi, per l’occasione, l’avversaria di Rota e compagni: i toscani, al momento, viaggiano all’ultimo posto del tabellone, a quota quattro, insieme a Ravenna e Chieti. Proprio a Chieti, dunque, finirà il 2022 targato Gesteco, con il match in programma mercoledì 21 dicembre di fronte alla Caffè Mokambo.