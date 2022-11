Non basta la doppietta di Ajeti, Pordenone fermato sul pari dalla Pro Patria

LIGNANO. Secondo pareggio di fila del Pordenone, che dopo aver impattato con la Pro Sesto viene fermato da un'altra Pro, la Pro Patria di Busto Arsizio.

Non basta la doppietta di Ajeti: finisce 2-2 al Teghil tra la formazione di Domenico Di Carlo e quella del cileno Jorge Vargas, in maniche corte in panchina a Lignano nonostante il freddo tagliente. Per i ramarri occasione sprecata di consolidare ulteriormente il primato nel girone A di Lega Pro: nella 16esima giornata del girone d’andata la squadra di casa passa a inizio ripresa con Ajeti, bravo a mettere in porta da posizione ravvicinata il cross dalla destra di Bruscagin. La Pro Patria si riporta però in gara 9’ più tardi grazie a un gol di Castelli, bravo a liberarsi di un Pirrello troppo disattento. Il Pordenone rimette la testa in avanti a 7’ dalla fine ancora con Ajeti, che mette in porta da pochi passi. Soltanto due minuti dopo il 2-2 della Pro Patria in contropiede con il neo-entrato Stanzani, bravo a liberarsi proprio di Ajeti in velocità.

PORDENONE-PRO PATRIA 2-2

PORDENONE (4-3-1-2) Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Ingrosso; Torrasi (30′ st Piscopo), Burrai (30′ st Giorico), Pinato; Zammarini; Candellone (22′ st Palombi), Dubickas. A disp.: Martinez, Giust, Deli, Maset, La Rosa, Biondi, Bassoli, Baldassar, Bottani. All. Di Carlo.

PRO PATRIA (3-5-2) Del Favero; Sportelli, Boffelli, Saporetti; Vaghi, Piran (13′ st Ferri), Nicco, Gavioli (13′ st Stanzani), Ndrecka (45’ st Lombardoni); Castelli (24′ st Piu), Pitou (24′ st Fietta). A disp.: Cassano, Molinari, Citterio, Caluschi. All.: Vargas.

Arbitro Fiero di Pistoia.

Marcatori Nella ripresa, al 5’ e al 38’ Ajeti, al 14’ Castelli, al 40’ Stanzani.

Note Ammoniti: Ajeti, Nicco, Ingrosso e il tecnico del Pordenone Di Carlo. Angoli 8-3. Recupero: 1′ pt.