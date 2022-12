Lisa Vittozzi è tornata fra le big, è leader di Coppa del mondo

«È il punto di partenza verso le prossime sfide».Vittozzi in vetta. Con il podio di sabato 3 dicembre, la leonessa sappadina si pone in testa alla classifica generale di Coppa del mondo e torna protagonista del grande biathlon.

Reduce dal bronzo della 15 km individuale, la carabiniera sappadina ha tirato fuori dal cilindro uno spettacolare secondo posto nella 7.5 km sprint a Kontiolahti (Finlandia).

Al momento è al comando con 135 punti contro i 115 della norvegese Tandrevold e i 113 della svedese Hanna Oeberg.

«Penso siano passati più o meno tre anni dall’ultima volta – il commento a caldo della campionessa –, è sicuramente un’emozione e un buon traguardo, anche se in realtà si tratta di un punto di partenza verso le prossime sfide».

Per l’azzurra relazione di una sprint quasi perfetta, sporcata solo da un errore nel primo tiro a terra. Poi la sinfonia di sci e colpi che l’hanno portata a 17”3 dall’austriaca Hauser, impeccabile al poligono e davanti di 6”9 alla svedese Persson, anche lei 10 su 10. Per Lisa è il quinto podio in gare sprint, il quindicesimo totale in Coppa del mondo.

«Il risultato di giovedì nell’Individuale – ha aggiunto – mi ha dato fiducia anche se sono partita già fiduciosa di mio perché credo nel lavoro che abbiamo fatto.

Nella Sprint sono partita abbastanza bene, ho fatto subito un errore ma non mi sono scoraggiata, ho continuato a spingere e mi sono accorta che guadagnavo tempo rispetto alla concorrenza. Avevo un buon passo sugli sci.

Sono arrivata alla serie in piedi fiduciosa perché sbaglio abbastanza poco ultimamente. Ho cercato di fare lo zero, all’ultimo giro ho tirato al massimo ed è andata bene.

Indossare il pettorale giallo di leader della graduatoria generale è sempre un fatto positivo, anche se averlo a inizio stagione è differente rispetto che a indossarlo a marzo».

E in un crescendo azzurro, Sappada, Friuli e Italia, applaudono un ritorno sofferto ed atteso.

«Lisa le sue qualità le ha già espresse in più occasioni – la valutazione dell’olimpionico Silvio Fauner, che parla da compaesano della biatleta e da tecnico – e sappiamo tutti chi è davvero. Sappada è con lei, lo è stata nei momenti difficili, lo è ora che le cose girano di nuovo».

Attesa quindi domenica per la 10 km ad inseguimento, dove Vittozzi indosserà l’ambito pettorale giallo della leader.

«L’inseguimento – spiega la 27enne – sarà uno spettacolo, cercherò di fare il mio dovere con altrettanta fiducia nei miei mezzi. I nuovi allenatori mi hanno aiutata a ritrovare il mio tiro, tirando fuori quella parte di me che era rimasta nascosta in questi due anni».