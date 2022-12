Basket, Mian prende l’Apu per i capelli e la porta in vetta

Fabio Mian, uno dei più discussi, alla fine d’una brutta partita, si prende in mano una squadra disorientata e ancora in cerca d’identità come l’Apu Old Wild West e la trascina alla vittoria contro Chieti 76-68. Vero, è prima in classifica perché aggancia Pistoia, ma coach Boniciolli, in vista del derby di mercoledì con una gasatissima Cividale, dovrà riflettere molto sul match di Udine. Giocando così rischia grosso. C’è un abisso tecnico tra le due squadre, il problema è che Udine non lo è ancora davvero. Ah, messaggio ai naviganti di turno: non lo scrivessimo non saremmo onesti.



Chieti, ultima in classifica e che “cavalcava” quattro ko di fila, si è presentata al Carnera così: cinque rimbalzi in attacco in 7’ minuti, seconde palle tutte recuperate, il canadese Vrancic, bravetto nulla più, dominatore. Questione di atteggiamento: l’Apu nel primo quarto ne ha messo poco. Unico sveglio Fantoma, tripla e poi panchina. Un esordiente in partita, gli altri a nanna.

Fine primo periodo 22-10. Pubblico che (giustamente) mormora, perché l’ultima uscita a palazzo dell’Apu era stata la debacle con Pistoia. Ma almeno quello era un big match.

Palle perse, Pellegrino che se ne fa rubare una che nemmeno al minibasket succede, attacchi sconclusionati. Sarà un caso: i due “panchinati” di Cesena rimettono in carreggiata l’Apu: Mussini e Antonutti. Canestri, due triple per il capitano, e soprattutto una cosa. Chiamatela come volete questa cosa, grinta, cuore, voglia, fate voi. Risultato 28-28 a 4’ dall’intervallo. Con due difese ben fatte e un po’ d’impegno degno di una squadra che vorrebbe sognare in grande. Vero, Mian fa tre falli in un amen, l’Apu spreca palloni preoccupanti, difende a singhiozzo, ma mette il muso avanti a metà partita anche grazie ai lampi di Esposito: 38-36.

E per quel che si è visto è grasso che cola. Sherrill sufficiente, Briscoe così così, Palumbo in campo per due minutini… Meno male che al pubblico del Carnera fa tornare un po’ di ritmo la musica della cover band di “U2 friulani” (bravi). Provano a essere la band di Bono, un po’ come l’Apu prova ad essere una vera grande squadra.

Applausi a Silvestri, portiere dell’Udinese. I primi per l’Apu tardano ad arrivare, la Boniciolli band non svolta. Attacchi rivedibili, l’unico play, Palumbo, castigato di turno, come Cusin. Gaspardo? Siamo alle solite, quando corre non lo marcano. Ma lo fa una volta sola. Una. Colpa tutta sua? Possibile che ormai con le palline sugli alberi di Natale sia ancora un pesce fuor d’acqua? Mian, annotate, sbaglia la tripla dall’angolo del possibile +5 con il difensore a due metri, e se solo Briscoe e Sherrill, come a Cesena, trovano la via del canestro, Chieti resta lì, saldamente in partita, anche se tira col 35% dal campo. Ripetiamo: Udine dà ancora la sensazione di incompiutezza contro un avversario generoso, ma con limiti evidenti di talento e organico, che guida 53-52 a fine terzo quarto.

È chiaro a tutti: questa brutta partita non si deve perdere. Così, d’incanto, Mian, figurina che nessuno quasi cercava più per il suo album bianconero prende in mano la squadra e la porta alla vittoria con 15 punti nel finale, con Sherrill che persino esulta tornando in difesa sul penultimo canestro dell’ala prima che la palla finisca nel cesto. Udine, è prima, è vero. Il paradosso è che, se non diventerà presto una squadra, temiamo, non andrà dove cerca di andare da tre anni.