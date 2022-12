La Gesteco passa anche a Rimini: secondo successo consecutivo in Romagna

«Romagna mia», intona la Gesteco al termine del match che ha visto la Ueb trionfare di fronte a Rimini. Dopo Forlì, ecco un’altra gioia esterna per Rota e compagni. Sempre in Romagna, ma al PalaFlaminio, impianto in cui a risultare decisivo è stato lo statunitense Clarke, autore dei punti in grado di consentire alle Eagles di spiccare il volo al termine di un match vissuto a lungo in apnea.

Parte subito forte, infatti, la squadra di casa nelle prime battute dell’incontro. Si affida ai suoi americani: Ogbeide sportella, Johnson spara dall’arco. Eppure, anche le Eagles possono sfoggiare un duo giunto dal Nuovo Continente in quintetto. È allora Pepper a firmare il primo vantaggio Ueb al 4’ (5-6). E a dare quindi il la per l’allungo firmato Clarke: l’ex Scafati si sblocca infilando due triple e portando i suoi sul 5-12. Torna in cattedra Pepper: le sue scorribande fruttano il 12-15 di marca ducale. Soffre, però, la squadra di coach Pillastrini sotto le plance, dove Ogbeide viene sedato a fatica. Il canadese schiaccia il 14-17, poi torna a mostrare i muscoli per il 24-22 Rbr. Battistini impatta, Anumba si prende in carico il nuovo break dei padroni di casa (29-26).

Dall’altra parte, Micalich serve, Dell’Agnello ringrazia: 31-29 al 6’. Rota persino sorpassa dai 6,70 mt, ma Ogbeide straripa, incontenibile, per il nuovo avvicendamento alla guida della tenzone. Johnson rompe gli indugi (36-33) disegnando poi l’assist per il +5 riminese. Prima del break, Masciadri strappa: 41-33.

Dagli spogliatoi, così, a uscire meglio è il team biancorosso. Ogbeide trascina l’Rbr sul 47-36, poi inventa per Johnson: tripla e Cividale a -12. Ancora Johnson: 52-39, aquile che sprofondano nelle acque della riviera.

A prenderle per il becco è nuovamente la premiata ditta Pepper-Clarke: la coppia ha infatti il merito di rimettere la Gesteco in contatto coi padroni di casa: 52-45 al 26’. Johnson, tuttavia, è on fire e ricaccia la Ueb nelle profondità. Quelle in cui l’ossigeno scarseggia e complicato è vedere la luce. Non riesce così a segnare, Cividale, in avvio di quarto parziale. Lo stesso vale per Rimini, che però può contare su un alleato: il cronometro. Scorrono infatti i minuti e il margine posto a divisione delle due squadre non accenna a diminuire.

Di dodici punti il passivo: Rota fa il suo per ridurlo al 34’ (62-55), Dell’Agnello e Mouaha gli danno supporto, -5. Johnson è lì, sul fronte opposto, pronto a rispondere dal perimetro. Ogbeide quindi piega il ferro con la bimane del 66-57: gara finita? Non per Clarke, che dall’arco trova il -4 Gesteco. A 3’ dal termine. In trance agonistica, il numero 15 apre di nuovo il fuoco: bam, sorpasso ducale. Poi entra e allunga, di esperienza. Con talento. Tassinari pareggia? No problem, ci pensa Clark(e) Kent. Il Superman dell’Arkansas ha ormai deciso di vincerla da solo: 69-72. The end? Macché. Perché Cividale fa di tutto per concedere ai romagnoli la tripla della vittoria. Tripla che, tuttavia, Johnson non manda a segno. Sirena, sipario e festa per il tifo gialloblù presente.