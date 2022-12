L’Udinese si toglie la ruggine di dosso: pareggio con il Tabor

Come un'automobile rimasta in garage col serbatoio mezzo vuoto e non utilizzata da tempo, sabato l’Udinese si è rimessa faticosamente in moto a distanza di 21 giorni dall’ultima uscita al Maradona di Napoli.

Risultato? Un pareggio ottenuto in rimonta nel test giocato a porte chiuse allo stadio Friuli contro l’ultima forza della Prva Liga, la serie A slovena: ritmi bassi, e tutta una serie di difficoltà più che prevedibili, perché logica vuole che una squadra a cui è stato spezzato il ritmo possa ripresentarsi compassata, specie poi se privata di quasi tutti i suoi big.

Senza i cinque lungodegenti Rodrigo Becao, Gerad Deulofeu, Bram Nuytinck, Destiny Udogie e Jean Vcitor Makengo, che Sottil garantisce comunque disponibili per la ripresa del campionato il 4 gennaio al Friuli con l’Empoli, e senza Jaka Bijol, Sandi Lovric, Lazar Samardzic e Ilija Nestorovski, gli “alfieri nazionali” che sono andati a giocare le amichevoli che hanno preceduto il Mondiale dopo Napoli, non poteva certo essere la vera Udinese quella presentatasi ieri al Tabor, “graziato” anche dall’assenza del “Tucu” Pereyra, lasciato a riposo.

Tuttavia, l’obiettivo di giornata era proprio rimettersi in moto con una partita, anche perché tra sei giorni ci saranno gli inglesi del West Ham sotto l’arco dei Rizzi e il livello si alzerà, così come le richieste di un Sottil che ieri ha chiuso più di un occhio, dicendosi alla fine comunque soddisfatto.

Tuttavia, Beto è apparso ancora molto lontano dalla migliore condizione, sfiorando un solo gol in 45 minuti, anche se il suo partner d’attacco Isaac Success lo ha cercato e servito spesso, sfiorando a sua volta la rete con una bella girata di sinistro.

Su entrambi ci ha messo una pezza l’ex Jan Koprivec, il portiere apparso felino come ai vecchi tempi in bianconero, e battuto solo dall’incursione sotto misura con cui Mato Jajalo ha riequilibrato il punteggio al 16’, servito da Success, dopo che al 10’ Ndzengue non aveva sbagliato a tu per tu con Silvestri, agevolato anche da un’inguardabile movimento d’assieme della linea difensiva, trafitta in verticale.

Tutto è successo nel primo tempo, frazione in cui Sottil ha replicato al commissario tecnico azzurro Roberto Mancini lanciando Simone Pafundi titolare come interno destro nel 3-5-2, libero di creare.

Il 10 sulle schiena non ha appesantito il ragazzo a cui la palla non scotta mai tra i piedi. I problemi, semmai, cominciano in certi contrasti in cui ancora non tiene botta.

Nessun problema, a 16 anni il tempo lavorerà per lui così come per Leonardo Buta, il ventenne laterale sinistro portoghese tornato dopo la frattura alla tibia rimediata a luglio.

L’esterno mancino è entrato nella ripresa con l’Udinese infarcita di ragazzi della Primavera e ha fatto da dirimpettaio a Festy Ebosele che sulla destra ha palesato ancora delle difficoltà tattiche a livello individuale.