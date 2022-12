Pordenone a Vercelli per rafforzare il primato

Parte la volata finale per il titolo d’inverno: 270’ al termine del girone d’andata e il Pordenone vuole difendere la leadership, meno salda di una settimana fa visto che il vantaggio sulle inseguitrici si è ridotto da 5 a 1 solo punto.

Per confermarsi in vetta al girone A di serie C non resta che vincere oggi sul sintetico della Pro Vercelli, squadra allenata dall’ex mister dei ramarri Massimo Paci, in passato giocatore dell’attuale tecnico dei ramarri Domenico Di Carlo (a Parma nel 2007).

I piemontesi occupano una posizione di media classifica, sono reduci da tre risultati utili di fila, ma i friulani devono pensare a loro stessi a cambiare marcia dopo due pareggi di fila. In particolare l’ultimo, deludente, con la Pro Patria va messo alle spalle.

Nella sfida alcuni calciatori sono parsi stanchi e anche per questo, oggi, sono previsti alcuni cambi nella formazione titolare.

I maggiori indiziati a giocare dal 1’ sono Bassoli (per Pirrello), Biondi (per Pinato), Giorico (per Burrai) e Piscopo (per Dubickas). Anche Deli è a disposizione, ma è più probabile che entri nella ripresa.

«Ci sarà qualche cambio, tuttavia chiunque giochi sono convinto farà una grande prestazione – ha detto il tecnico –. Siamo tutti titolari. Vogliamo andare a recuperare i punti persi con la Pro Patria e puntiamo a farlo attraverso il nostro gioco.

La Pro Vercelli è un’ottima squadra, organizzata, con un attaccante importante per la categoria come Comi per la categoria in prima linea. Serve più attenzione: ne abbiamo parlato assieme ai ragazzi e siamo convinti che dobbiamo correggere questo aspetto.

Per i due punti persi con la Pro Patria siamo arrabbiati e serve trasformare questo sentimento in maniera positiva sul campo”. D’altro canto è chiaro che chi uscirà dall’undici iniziale potrà entrare a gara in corso e dire la sua.

Vedendo la gara di pochi giorni fa con la Pro Patria anche Di Carlo – un tecnico che come si è visto non ama il turnover – si è convinto che oggi a Vercelli il gruppo necessiti di forze fresche.

Con tutta probabilità confermati Candellone, Pinato, Ajeti e i due laterali Bruscagin e Ingrosso. Assenti ancora Negro, Andreoni, Magnaghi e Benedetti. Possibile una chance nella ripresa anche per Palombi.

Il Pordenone punta alla vittoria per presentarsi la prossima settimana al match col Vicenza nella posizione di leader. Sarà la sfida-clou della volata finale e tutto il gruppo vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili.

A proposito è attiva la prevendita dei biglietti: previsti tanti tifosi, in particolare dalla sponda biancorossa, il cui ambiente freme.