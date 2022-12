A Vercelli una sconfitta che costa cara: il Pordenone perde 2-0

Prima sconfitta dopo sei risultati utili per il Pordenone, che a Vercelli, al cospetto dell'ex tecnico Massimo Paci, perde partita e primato proprio alla vigilia della supersfida con il Vicenza, nuova capolista del girone.

Fatali alla squadra di Di Carlo due prodezze, una per tempo, del trequartista piemontese Matteo Della Morte. Nella prima frazione il talentuoso numero 99 della Pro Vercelli gira in porta un cross dalla sinistra di Anastasio. Mentre nella ripresa, si inventa letteralmente un sinistro dal vertice dell'area che non lascia scampo a Martinez.



Il Pordenone può recriminare per un'occasione capitata a Candellone in apertura di partita e per un salvataggio sulla linea di Cristini, a punteggio già compromesso, che ha privato Giorico del gol che avrebbe potuto riaprire la gara.

Ora testa e gambe al big match di domenica (alle 14.30) con il Vicenza, che già profuma di spareggio per la serie B.