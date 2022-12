Gesteco-Old Wild West, Chiacig e Galanda giocano il loro derby

QUI CIVIDALE

Se volete sapere cosa significa giocare un derby, chiedete a Roberto “Giaccio” Chiacig. L’ex pivot azzurro, cividalese di Merso di Sotto, con ventisei anni di carriera alle spalle, ne ha giocati una marea. Su tutti il Derby con la D maiuscola, quello di Bologna. A lui, quindi, il compito di introdurre la sfida di domani dalla sponda della città ducale.

Chiacig, che derby si aspetta?

«Molto dipenderà dall’approccio, ma sono convinto che sarà un match piuttosto combattuto. Si affrontano due squadre reduci da una vittoria, con una classifica importante, frutto dell’ambizione delle rispettive società e del gran lavoro dei due staff tecnici. Ricordiamoci, inoltre, che un derby è sempre una partita speciale, sfugge ai pronostici».

La sfida nella sfida è quella fra Pillastrini e Boniciolli.

«Li ho avuti entrambi come coach a Bologna, sponda Virtus. “Pilla” mi ha allenato anche a Montecatini. Hanno in comune una gran carriera e tanta esperienza, Matteo è stato anche all’estero».

Cividale è la squadra rivelazione in A2, se l’aspettava?

«Conoscendo “Pilla” ero convinto che le Eagles avrebbero fatto un ottimo campionato. Se mantengono questo equilibrio a Cividale si toglieranno molte soddisfazioni».

Che effetto le fa vedere la sua città natale in serie A2 di basket?

«È davvero un piacere. Cividale è piccola, ma sta riscoprendo una grande passione. Avere un basket di questo livello in città contribuisce ad avvicinare la gente, e soprattutto i giovani, a questo sport. Un bel valore aggiunto per una città gioiello, con tanta storia e un grande appeal turistico».

Il Friuli ha due squadre in A2. Eccesso o risorsa?

«Non esistono eccessi. Dipende da ciò che gli investitori sono in grado di dare. Se ci sono due realtà sostenibili è bello che si sviluppino e non vadano a finire nel dimenticatoio».

QUI UDINE

Il derby tutto nuovo è così stuzzicante che verrebbero voglia di giocarlo. Giacomo Galanda, per tutti “Gek”, guarda alla sfida di mercoledì con l’occhio interessato di un udinese doc e di uomo Fip, non di rado al Carnera a godersi una partita dell’Apu.

Galanda, come vede questo derby?

«Intrigante, mette di fronte due realtà con percorsi ben diversi. Un derby è sempre una partita a sé con dinamiche locali e persone che si incrociano spesso. È la gara più imprevedibile dell’anno. Cividale è sfrontata, si sta consolidando, Udine ha subito una doccia fredda contro Pistoia, però ha ripreso a vincere ed è fra le più forti della serie A2. Per tutta l’Apu, giocatori e staff tecnico, questo sia un bel banco di prova».

È anche la sfida fra Pillastrini e Boniciolli. Pensieri?

«Ho affetto e stima per entrambi, li ho avuti come allenatori.Con Matteo ho anche condiviso il percorso in azzurro ai tempi di Tanjevic. Il Friuli ha la fortuna di avere due tecnici che hanno fatto la storia del basket italiano, punti di riferimento per la serie A2».

Quali giocatori possono fare la differenza?

«Sono contento che domenica si sia sbloccato Mian, giocatore con un potenziale di primo livello da cui mi aspetto molto. Cito anche Michele (Antonutti, ndr), ha sempre la capacità di fare la cosa giusta. Cividale: occhio a Pepper, abbina qualità e concretezza».

Si aspettava una sfida così equilibrata?

«Non l’avrei detto, ma è bello che sia così. Sono contento, perché in Friuli si lavora bene. Non è per piaggeria, ma ho grande amicizia con Micalich e con lo staff Apu, Martelossi mi ha cresciuto. Mi godrò la partita senza schierarmi».

Che ricordi ha della sua gioventù cestistica a Udine?

«Mi viene in mente un bimbo che si divertiva a giocare e poi andava al Carnera a vedere la Gedeco, poi Fantoni, Australian, Snaidero. Guardavo Bettarini, King, Solfrini e Lorenzon e sognavo. Il parquet è magico, è bello che altri friulani vivano ciò che ho vissuto io». —

