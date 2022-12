Pordenone, la crisi nel momento-clou: incombe il Vicenza

Dopo la sconfitta di Vercelli il Pordenone arriva al big match contro il Vicenza nel peggior momento della propria stagione. L’ultimo stop ha fatto perdere la vetta ai neroverdi, scavalcati proprio dai biancorossi, che domenica al “Teghil” (fischio d’inizio alle 14.30), arriveranno in regione per allungare.

E se – dovendosi ancora giocare più di un girone di campionato – la gara di domenica non potrà per forza di cose essere decisiva, è altrettanto vero che dal punto di vista mentale potrebbe essere molto importante per gli uomini di Di Carlo.

Nella partite giocate contro le tre “Pro”(Sesto, Patria e Vercelli) nel giro di una settimana ha ottenuto solo due punti, dilapidato le cinque lunghezze di vantaggio che aveva sulla seconda e si è fatta agganciare da FeralpiSalò e Pro Sesto a 31 punti.

Una situazione che può mettere di cattivo umore lo spogliatoio, ora chiamato a una reazione da grande squadra per rimettersi in carreggiata, dovendo vincere un confronto che, visto il peso della disputa, potrebbe rivelarsi ben più difficile rispetto alle ultime tre gare disputate.

La sfida con il Vicenza, a cui fino a qualche giorno fa si pensava che il Pordenone potesse approcciarsi con serenità e con un buon margine in classifica, servirà per svoltare l’inerzia emotiva negativa che ha caratterizzato le ultime uscite neroverdi.

Quando la squadra di Di Carlo ha vissuto una settimana “full”, con tre impegni in otto, ha raccolto solo cinque punti in sei partite, vincendo unicamente con il Trento.

Il dubbio è che, sotto pressione, alla squadra manchi un centesimo per fare un euro ma, fortunatamente, da questo punto di vista il fatto di potersi confrontare subito con una big potrebbe, in caso di risultato positivo, allontanare le titubanze. Le attenuanti, comunque, ci sono.

Anche il Vicenza, per esempio, ha ottenuto solo quattro punti contro le tre “Pro” – a dimostrazione di come queste battute d’arresto dei ramarri, visto il livello delle avversarie, possano starci – e il Pordenone, negli ultimi tre confronti, ha subito sei gol su soli sette tiri in porta concessi agli avversari.

Il calo neroverde dal punto di vista dei risultati, quindi, è stato dettato anche dalla sfortuna. I vicentini, d'altro canto, sono invece in grande forma: cinque vittorie nelle ultime cinque e, dopo un avvio così così, la consapevolezza di aver trovato una quadra.

A Lignano, la squadra di Modesto godrà del calore del proprio pubblico, che riempirà le tribune del “Teghil”. Ma il Pordenone farà di tutto per farsi trovare pronto a questo probante test e rimettersi sulla strada giusta verso la B.