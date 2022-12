L’Udinese studia il piano di rientro degli infortunati

È un’agenda ricca di amichevoli, con West Ham, Athletic Bilbao, Lecce e Cremonese, i quattro test che a partire da sabato e fino al 29 dicembre scandiranno la marcia di avvicinamento dell’Udinese alla ripresa del campionato del 4 gennaio al Friuli con l’Empoli, ma anche di nomi illustri con tutti gli infortunati ancora da recuperare, quella su cui Andrea Sottil si è appuntato il suo scadenzario personale.

Per carità, niente a che vedere con le varie spese correnti della vita d’ogni giorno, anzi in questo caso è proprio l’esatto contrario, considerato che l’allenatore dell’Udinese non vede l’ora di essere ripagato del maltolto con cui la cattiva sorte gli ha sottratto la bellezza di cinque giocatori da metà ottobre in poi, privando così l’Udinese di presentarsi al completo nelle ultime giornate disputate prima della sosta.

Calendario alla mano, i conti a Sottil torneranno solo a inizio gennaio per la prima partita da tre punti del 2023 con l’Empoli, così come ha anticipato lo stesso allenatore sabato scorso al termine del test disputato col Tabor Sezana, annunciando anche che Rodrigo Becao e Gerard Deulofeu – ritornato a correre ieri al Bruseschi dopo la leggera distorsione rimediata a Napoli il 12 novembre – rientreranno in gruppo solo negli ultimi 15 giorni di preparazione.

Va da sé che le prossime quattro settimane saranno cruciali per ritrovare e ricondizionare a dovere anche gli altri lungodegenti non ancora citati, ovvero Bram Nuytinck, Destiny Udogie e Jean Victor Makengo.

E qui va detto che per nessuno di loro è previsto il rientro sabato, alle 15 al Friuli contro il West Ham, nella prima amichevole di lusso sotto l’arco dei Rizzi.

Chi accederà al Friuli sabato (prevendite aperte ai botteghini dello stadio e su sul circuito Ticketone) ritroverà quindi un’Udinese ancora incompleta, “arricchita” solo dal rientro dei nazionali, gli sloveni Jaka Bijol e Sandi Lovric, il tedesco Lazar Samardzic e il macedone Ilija Nestorovski, che sono tornati in gruppo da lunedì.

I primi rientri dei lungodegenti sono invece previsti per la successiva amichevole con l’Atlhetic Bilbao, perché per le 20 di sabato 17 Sottil potrà finalmente ritrovare Bram Nuytinck e Destiny Udogie, attesi in gruppo da lunedì, assieme a quell’Enzo Ebosse che ha partecipato al Mondiale col Camerun, giocando l’ultima partita col Brasile.

Come si ricorderà, Nuytinck si era infortunato lo scorso 7 novembre a La Spezia, dovendo uscire nei minuti finali a causa di una forte contusione al ginocchio, mentre Udogie ha giocato la sua ultima partita il 30 ottobre a Cremona, saltando le successive quattro per via di un leggero stiramento al flessore.

Saranno dunque loro i primi infortunati a rientrare, quelli che nel successivo appuntamento, del 23 dicembre al Friuli col Lecce, troveranno anche la compagnia di Jean Victor Makengo. Il suo inutilizzo in campionato proprio contro i salentini, il 4 novembre scorso, ebbe del misterioso, pur essendo in lista, ma poi fu lui stesso a fare chiarezza, annunciando su Instagram il rientro al 2023, annunciando lo stop a causa di un’infiammazione tendinea con cui ha convissuto in autunno.

Come annunciato, gli ultimi a rientrare saranno Becao, assente dallo scorso 16 ottobre per lo stiramento al flessore destro rimediato nel match dell’Olimpico di Roma contro la Lazio, e Deulofeu. Sottil li avrà entrambi a disposizione per il 29 a Cremona, dove è probabile che giocheranno uno spezzone di partita.