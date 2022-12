Nel Pordenone scalpita Deli: il big match può essere suo

Difficilmente si vedrà dall’inizio: in fin dei conti non gioca dal 1’ da un mese e mezzo. A partita in corso potrebbe però entrare. E incidere, come ha già fatto altre volte.

Pordenone-Vicenza, in programma domani a Lignano, è anche una partita da numeri 10 e per questo può essere la gara di Francesco Deli.

Il trequartista dei ramarri sogna di essere decisivo e ha le caratteristiche per riuscirci, in una sfida così. Perché i 90’ del Teghil si annunciano incerti e un colpo di genio può risolvere la disputa.

Il fantasista, classe 1994, attende il suo momento lavorando, cercando di farsi trovare pronto. Ultimamente è capitato poche volte, perché i guai fisici lo hanno tormentato.

Da ottobre in poi infatti Deli entra ed esce dall’infermeria. Tutto è iniziato nella partita col Padova, in cui è dovuto uscire anzitempo. Era il 24 settembre.

Da lì in poi solo presenze a singhiozzo. Ha saltato due gare (con Renate e Arzignano), è tornato nella sfida col Mantova e ha giocato nella ripresa.

Lo stesso è successo col Trento. E con la squadra del suo ex mister Tedino ha fatto ciò che sogna di compiere domani: è entrato dalla panchina nel secondo tempo e ha segnato la doppietta valsa la vittoria. Tutto in 31’, con l’ultimo centro da ricordare, forse il più bello della sua carriera. Quindi con la Feralpisalò, pochi giorni dopo, la chance dal 1’.

Non ha brillato, ma almeno ha giocato 90’. Da quel momento si è fermato sempre per problemi fisici: da allora, in sette incontri, solo 38’.

Gli ultimi 19’ con la Pro Vercelli domenica scorsa. Scalpita dalla voglia di dare il suo contributo. E a questa squadra che a volte manca di fantasia, i suoi lampi possono servire molto.

Deli è un numero 10 coi fiocchi, ha tecnica e visione di gioco che pochi altri hanno. Nei progetti iniziali doveva essere lui a innescare le due punte.

Così è stato, in effetti, ma sino alla gara col Padova, valida per la quinta giornata. Fino a quel momento aveva fatto di vedere di essere utile alla causa, siglando il primo gol in campionato del Pordenone a Trieste nella partita vinta poi per 2-0. Sognava un campionato da protagonista, ma così almeno per ora non è andata.

C’è ancora però tempo per rifarsi e lui dovrà essere bravo a cogliere le occasioni, a raddrizzare la sua annata. Sperando, ovviamente, di non avere più fastidi muscolari.

Già domani il vento può cambiare. A volte basta una scintilla, che lui per mezzi tecnici è decisamente in grado di far scoccare.