Old Wild West, con Forlì la svolta è obbligatoria

Ultima chiamata per l’Apu. Domenica al Carnera arriva Forlì per quella che si prospetta come la partita più delicata nel triennio targato Boniciolli.

Vincere è l’unica via per dribblare la minaccia di un ribaltone altrimenti inevitabile, perché la pazienza del presidente Pedone sembra arrivata agli sgoccioli.

VIETATO FALLIRE

Il passo falso nel derby ha scoperchiato la pentola sui problemi di casa Apu, e per molti domani sarà un esame senza appello, sia nello staff tecnico che fra i giocatori.

La partita con i romagnoli pesa parecchio sul piatto della bilancia: Udine, quest’anno, non ha vinto nemmeno uno scontro diretto (l’anonima Fortitudo attuale non fa testo), se non si comincia domani la classifica diventerebbe piuttosto triste anche in ottica seconda fase.

Un altro stop, inoltre, metterebbe a rischio la qualificazione per i quarti di Coppa Italia.

Una manifestazione che non è l’obiettivo principale del club, ma il raffronto con il percorso dell’anno precedente (qualificazione da prima del girone Verde e trofeo vinto) sarebbe impietoso.

Una partita che in condizioni normali varrebbe due punti, in questo momento ne vale il triplo e la squadra dovrà dimostrare di sapere reggere tutta questa pressione.

SLIDING DOORS

È curioso notare che domani si affrontano una squadra appena uscita da una crisi e l’altra in chiara involuzione.

Forlì fino a due settimane fa era nel marasma: tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro una Gesteco rimaneggiata, sembravano una sentenza.

Poi è arrivato il successo all’ultimo secondo contro Cento, con un tap-in di Adrian, e la squadra ha svoltato. Ora tocca all’Apu, anch’essa reduce da uno stop contro Cividale, cercare di dare una sterzata decisa alla propria stagione. Vincendo potrebbe riagganciare Pistoia in vetta ed evitare (o rimandare) la resa dei conti.

VOCI DI SOTTOFONDO

Il tutto mentre continuano a circolare ipotesi su un eventuale avvicendamento in panchina qualora la situazione dovesse precipitare. “Pino” Sacripanti, che portò Napoli in A due stagioni fa, è un nome sempre attuale.

Da un paio di giorni sta circolando la voce di un suggestivo ritorno: Lino Lardo, attuale ct della Nazionale femminile, è un uomo molto gradito a una parte della società, tanto che fu vicino a un’Apu 2.0 già nell’estate dell’addio di Davide Micalich.

Domani sera le voci possono ridursi a bisbiglio, oppure diventare un frastuono rumoroso e impensabile fino a qualche settimana fa.