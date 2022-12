Udinese-West Ham per tornare a sentire aria di campionato sognando l’Europa

Assaggio di Premier League sognando l’Europa questo pomeriggio al Friuli dove l’Udinese ospita il West Ham, sedicesimo in classifica nel campionato inglese, ma costruito a inizio stagione per altri obiettivi.

Per i ragazzi di mister Sottil il primo di una serie di test decisamente credibili considerando la statura degli avversari.

IL PRECEDENTE

L’Udinese in questa stagione ha già affrontato una squadra inglese, il Chelsea. Finì 3-1 per i blues che dominarono dall’inizio alla fine.

Era il 30 luglio e Pereyra e compagni non erano neanche lontani parenti della squadra che poi si è vista in campionato. I gol di scarto furono due, ma avrebbero potuto essere anche il doppio.

Oggi, al di là del valore dell’avversario, vedremo sicuramente una squadra più pronta e propositiva.

STRADA GIUSTA

Come ha giustamente sottolineato ieri David Di Michele sulle colonne di questo giornale, affrontare partite così impegnative durante la lunga e insolita sosta invernale è il modo migliore per vedere come sta la squadra e calibrare il motore dei bianconeri in vista della ripresa della serie A.

Mister Sottil lunedì sera, alla tv del club, aveva sottolineato come la squadra durante la sosta stesse lavorando bene, ma poi ci devono essere le partite che devono certificare questo.

Certo, un’amichevole non vale quanto una gara con in palio i tre punti, ma se l’Udinese ha scelto di affrontare squadre di pari livello è perché vuole tenere alto il livello della competizione anche in questo periodo.

SCELTE

C’è grande curiosità di conoscere le scelte di formazione che farà Sottil. Il tecnico è ancora alle prese con qualche assenza (Becao, Nuytinck, Udogie, Makengo e Deulofeu) e quindi più o meno rivederemo l’Udinese che ha giocato il secondo tempo di Napoli con davanti la coppia Beto-Success e Samardzic dall’inizio nel ruolo di mezzala.

Il tedeschino, considerato già un uomo-mercato, ha l’occasione per dimostrare di essere cresciuto specialmente nella fase di non possesso.

Le due punte, che Sottil ha sin qui sempre alternato, in realtà sono compatibili. Ci si aspetta un segnale di crescita sia dal punto di vista fisico che tecnico da Beto arrivato alla sosta un po’ giù.

RITORNO

Per Gianluca Scamacca sarà la prima volta contro una squadra italiana dalla scorsa estate quando il Sassuolo lo cedette al West Ham.

L’attaccante nel giro della nazionale ha presentato così la sfida tra i bianconeri e gli Hammers sul sito del club inglese:«È bello giocare di nuovo in Italia e contro una buona squadra come l'Udinese che sta giocando bene, quindi dovrebbe essere un’ottima partita.

Penso che quella bianconera sia una delle squadre italiane che giocano con un’intensità alta, come in Premier League, quindi sarà un buon test per noi. Ho già giocato allo stadio Friuli quando ero in Italia, è nuovo ed è grande, ma non ho mai segnato lì prima, quindi spero di segnare questa volta».