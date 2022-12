L’Old Wild West è implosa, Forlì la umilia al Carnera

<MC>[TESTO]Crolla al Carnera l’Old Wild West Udine, una squadra costruita, a parole, per vincere il campionato e salire in serie A ora è un gruppo di giocatori spaesati, sopravvalutati, senza un minimo di chimica di squadra. Forlì, facendo un’onesta partita, ha campeggiato sui guai di una squadra che ha bisogno di una sterzata per tornare ad essere presentabile. Promozione? Dai, non scherziamo. Ieri si sono salvati solo i due americani, Sherrill (30 punti) e Briscoe (29), ma una squadra equilibrata e vincente è altra cosa.



Cambio di allenatore in vista? Ieri Boniciolli era assente per Covid. La ragione, la classifica, le prestazioni della squadra dicono che sarebbe a fine corsa. Il nome di coach Sacripanti resta calco, ma il presidente Pedone domenica sera ha confermato il coach. Il mantra resta: «Lavoriamo duro e diventiamo finalmente squadra». Sperando che accada.

“Trieste, Trieste” cantano quelli di Forlì per farsi benvolere. “Triestini venuti male” rispondono quelli di Udine. Dopo quest’inizio non proprio da educande ecco quello da film horror dei ragazzi del West. Coach Finetti, al debutto da primo allenatore e che sostituisce l’ammalato di Covid e traballante Boniciolli, vede i suoi schiantarsi contro l’Unieuro. Confusione tecnica, la tensione che ti ingabbia, un disastro.

Il 40enne Cinciarini sr è più reattivo di tutti i rivali insieme. Mentre sugli spalti si sfiora la rissa tra ultras, l’Apu non c’è, altro che reazione al disastro del derby. Hai voglia di cambiare interpreti per il povero Finetti. Ai problemi tecnici evidenziati da Udine da settimane si aggiungono quelli psicologici. Fine primo quarto, 10-20 con tripla tagliagambe di Cinciarini.

Finalmente entra un play, Palumbo. Bastonato da settimane e cambiato al primo errore ormai è un pesce fuor d’acqua. Sherrill addirittura a un certo punto non riesce a fare in 5 secondi la rimessa. Le statuine non si muovono, costano, sono di porcellana, meglio non rischiare verrebbe da dire. Robe che non si vedevano da anni. Dopo 13’ sul 24-12 dell’Apu tutti i punti sono di Sherrill e Briscoe, che giocano da soli vista la compagnia. Forlì sembra in controllo, ma non fa i conti con il fattore Sherrill che impazzisce: 21 punti a metà gara, 5/6 da tre, 3 su 4 da tre. Metà partita: 38-45.

Con una reazione da squadra vera tutto sarebbe ancora possibile.

Ma l’Old Wild West 2022/2023 non lo è mai diventata. Forlì, semplicemente giocando a pallacanestro, con un play, due guardie, un’ala, due lunghi, e senza far cambi ogni trenta secondi, niente di eccezionale ma quanto basta (e Martino è un bravo coach), dà un altro colpo alla partita volando in cifra doppia di vantaggio. “Si vince solo col cuore”, cantano gli ultras udinesi, sinistri cori che sanno di crisi. Finetti si becca un fallo tecnico, prova poi a incitare la folla.

Ma il destino dell’Apu è segnato. Forlì torna a campeggiare su una squadra in crisi, gli ultras romagnoli amici dei triestini cantano, l’ex Gazzotti piazza una tripla (46-63) a 3’ dalla fine del terzo quarto. E la tripla segnata da Gaspardo, anche ieri malissimo e fischiatissimo, sul -17 sa solo di beffa. Fine quarto 58-70 con l’altro ex Penna che entra come il burro nel presepe Apu. L’ultimo quarto è umiliante per i tifosi. Finisce 93-79, con gli ultras che cantano “Meritiamo di più”.