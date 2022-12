L’Udinese sperimenta e spreca, ko esagerato con il West Ham

Finisce 1-3 come in estate contro il Chelsea, ma siccome le amichevoli vanno interpretate andando oltre il risultato, va premesso che contro il West Ham, l’Udinese, per certi versi in versione sperimentale, non avrebbe meritato la sconfitta visto quello che ha creato e concesso nelle due aree di rigore.

Se però incassi due gol per errori palesi dei portieri (prima Silvestri e poi Padelli) è chiaro che è facile compromettere il punteggio.

Alla fine di una partita giocata davanti a pochi intimi e con il primo freddo che ti entra nelle ossa, Sottil può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: per un’ora, senza quattro titolari (Becao, Udogie, Makengo e Deulofeu) la sua squadra se l’è giocata alla pari proponendo anche qualcosa di nuovo.

A balzare all’occhio è stata soprattutto la posizione degli uomini a inizio azione: con gli avversari che andavano a pressare alto sulla rimessa di Silvestri, si è visto Bijol alzarsi sulla stessa linea di Walace andando a formare una sorta di doppio play che ha permesso ai bianconeri, pur con qualche rischio, di ripartire in campo aperto.

Peccato che, un po’ per difetto nell’ultimo passaggio un po’ per mancanza di cattiveria sottoporta, i bianconeri abbiamo sprecato troppo.

Oltre al gol di Pereyra, arrivato dopo dodici giri di lancette, abbiamo contato almeno altre cinque occasioni: quelle fallite da Beto a cavallo dei due tempi, l’incrocio dei pali centrato da Lovric su punizione, un’altra conclusione a colpo sicuro dello sloveno respinta da un difensore e le due opportunità sprecate da Arslan (la seconda davvero clamorosa) quando si era sull’1-2.

Sempre guardando il bicchiere mezzo pieno da sottolineare la prova di Festy Ebosele: in fase di non possesso ha commesso almeno un paio di amnesie inaccettabili a questi livelli, ma quando spinge questo ragazzo fa sfracelli. Il gol di Pereyra è nato da una sua percussione, suo il cross per il mancato raddoppio di Beto e i due assist nella ripresa per Arslan.

Nel primo tempo a sinistra e nella ripresa a destra: decisamente più a suo agio nella seconda versione.

Venendo ai difetti, ci si aspettava qualcosa di più in fase di costruzione da Samardzic che Sottil ha sostituito dopo 45’ con Arslan.

In difesa sul centro-destra, a causa delle tante assenze è stato impiegato Ehizibue. Il nigeriano non ha sfigurato, ma non ha né la struttura fisica né la ferocia agonistica di Becao. Se poi consideriamo che la catena di destra era completata da altri due giocatori che tendono a “guardare” il campo più avanti che dietro (Pereyra e Samardzic) ecco che su quella fascia il West Ham è entrato con discreta frequenza nel primo tempo.

In attacco tra Beto e Success qualcosina di meglio ha fatto il secondo. Il portoghese ti cattura l’occhio quando parte in progressione ma continua a litigare un po’ troppo con il pallone.

A sinistra, nonostante la buona volontà di Ebosele, continua a mancare da morire il miglior Udogie. Nella ripresa Sottil ha fatto esordire in bianconero il giovane portoghese Buta, reduce dalla frattura alla tibia.

Impossibile giudicarlo ma l’impressione è che il ragazzo debba mettere su chili per reggere l’impatto con la serie A. Nel momento in cui sono usciti Walace e Bijol