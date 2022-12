Pordenone, una supersfida per stabilire chi è la regina

Non vince da tre partite, il Pordenone. Vuole ritrovare il successo oggi, nel match più importante del campionato. I neroverdi ricevono oggi la capolista Vicenza, con l’obiettivo di superarla in classifica, riprendendo così il comando del girone A di Lega Pro a una giornata dalla fine del girone d’andata.

Un punto separa le due formazioni: l’illustre ex Mimmo Di Carlo prepara l’operazione sorpasso: «Serve la partita perfetta», sostiene il tecnico, ben consapevole che il “Lane” arriva da sei affermazioni di fila (coppa Italia compresa) e che sarà sostenuto oggi da 1.550 tifosi sui 2.700 attesi.

Questo non deve però spaventare i ramarri, che a differenza degli avversari lamentano solo due indisponibili (i lungodegenti Magnaghi e Andreoni). In casa Vicenza la situazione è ben altra: sette assenti, tra cui le colonne del centrocampo Ronaldo e Cavion.

Out anche mister Modesto, squalificato, che seguirà la sfida dalla tribuna. Alla guida del Crotone la scorsa annata, con la vittoria per 4-1 lo scorso dicembre condannò di fatto i friulani alla retrocessione.

Brutti ricordi che vanno cancellati con una prova di spessore, che darebbe al Pordenone morale e primato. Oltre a portarlo a un passo dal titolo d’inverno: «A quello ci si pensa, ma prima serve battere il nostro avversario – sottolinea Di Carlo –. Dobbiamo cercare di vincere più duelli individuali possibili e portare gli episodi dalla nostra parte, aspetto in cui ultimamente abbiamo latitato.

Voglio anche vedere la mia squadra giocare a un ritmo più alto: così possiamo essere maggiormente incisivi».

Non a caso il tecnico, viste quanto chiede ai suoi, si affida ai suoi fedelissimi.

Col solito 4-3-1-2 si vedrà il Pordenone capace di infilare quattro vittorie di fila. In porta torna Festa, out con la Pro Vercelli. In difesa l’ex Bruscagin, la coppia centrale formata da Ajeti (di nuovo dal 1’) e da Bassoli, sulla sinistra Benedetti.

Quest’ultimo è appena rientrato: è in ballottaggio con Ingrosso, ma a quanto pare è il favorito. In mezzo al campo i tre sultani, vale a dire Torrasi, Burrai e Pinato. Sulla trequarti Zammarini a supportare Dubickas e Candellone.

Occhio a chi può entrare dalla panchina e ha i mezzi per risolvere la gara.

Fari puntati a riguardo su Deli e Palombi. Il primo ha già mostrato di saper cambiare le sorti di un match, visto che con la sua doppietta nella ripresa il Pordenone ha battuto il Trento. Una chiave possono essere anche le palle inattive calciate da Burrai.

Ogni mezzo (lecito, naturalmente) va bene a Di Carlo, pur di battere il Vicenza e ritrovarsi in testa alla classifica a 90’ dal termine del girone d’andata.