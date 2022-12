Straordinaria Rizzi: vince l’oro di spada in Coppa del Mondo in Canada

A 33 anni Giulia Rizzi raggiunge la piena maturità schermistica e a Vancouver vince, dominando, la sua prima gara di Coppa del Mondo nella categoria Assoluti. Quella dell'udinese è stata una cavalcata trionfale, già dai turni eliminatori.

La spadista friulana in forza alle Fiamme Oro che da anni vive e si allena al Cercle d'Escrime de Saint Gratien (Parigi) aveva iniziato giovedì con un girone eliminatorio da tutte vittorie e l'accesso diretto al tabellone principale del sabato.

Sabato la friulana ha debuttato nel turno da 64 con un successo all'ultima stoccata (15-14) con l’estone Kuusk, poi ha ingranato le marce alte e non si è più voltata indietro.

Sono arrivati, in sequenza, i successi sulla svizzera Brunner per 15-10, la coreana Kang per 15-6 e, nell'assalto che le ha dato la certezza di una medaglia, sulla francese Mallo per 15-10.

L'ex-allieva del Maestro Roberto Piraino all'Asu di Udine non si è fermata e continuando a macinare scherma con assoluta serenità e consapevolezza ha prima superato l'ungherese Anna Kun per 15-11 e poi regolato in finale l'atleta di Hong Kong Man Wai Kong per 15-9 in un altro match a senso unico.

Giulia Rizzi proverà ad estendere questo stato di grazia anche alla domenica. Andrà in scena la prova a squadre con l'udinese impegnata assieme alle compagne Federica Isola, Rossella Fiamingo e Mara Navarria.

Anche per Mara che da poco ha trovato casa schermistica a Treviso sabato ci sono state sensazioni positive con un nono posto finale – sconfitta dalla Kong negli ottavi – che racconta di un'atleta vicina alla forma migliore. E attenzione con questa forma Rizzzi torna prepotentemente in corsa per un posto nel team di spada alle Olimpiadi di Parigi 2024.