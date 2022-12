All’Apu si va avanti senza rivoluzioni

Tutti sotto esame ma nessun bocciato, almeno per il momento. Nonostante l’aut aut post derby e la crisi acuita dalla brutta sconfitta casalinga con Forlì, i vertici dell’Apu hanno scelto di continuare con l’assetto attuale.

REBUS

La fase di stallo, anziché di rivoluzione, è dovuta a molteplici fattori. Una è la penuria di allenatori liberi di un certo spessore, e non è detto che quei pochi in circolazione accettino di prendere le redini in corso di una squadra con evidenti problemi strutturali. Problemi che molto probabilmente si cercherà di correggere con il mercato invernale, altro motivo per cui la dirigenza ha preferito evitare decisioni drastiche. Mancanza di gioco, assetto sbagliato e scarsità di alternative tecniche rendono la crisi bianconera un rebus di difficile soluzione.

PROFILO BASSO

Nella situazione attuale, e dopo aver perso tutti gli scontri diretti (e per di più in casa), la prima cosa da fare è evitare di parlare di promozione in serie A o di fare calcoli per la seconda fase. La priorità è raddrizzare la barca e ridare credibilità alla squadra, che non può essere così arrendevole. Per uscire dal mare in tempesta, l’unica cosa da fare è remare tutti nella stessa direzione: staff tecnico e giocatori. Questo è un punto fondamentale, perché dalle parole di capitan Antonutti dopo la gara di domenica («è qui che si vede chi c’è e chi non c’è, chi ha voglia di lottare, chi ha voglia di andar via e chi non sta bene») si evince che lo spogliatoio non è compatto.

DOPPIA ANIMA

Analizzare le cifre del naufragio al cospetto di Forlì è un esercizio quasi superfluo, visto che i problemi sono sempre gli stessi: mancanza di gioco, poca intensità e pessimo approccio alla gara, giusto per elencarne alcuni. Il problema principale da risolvere è la mancanza di equilibrio fra i due americani e il gruppo di italiani. I provvedimenti post Pistoia hanno peggiorato le cose: Briscoe e Sherrill fanno bottini ma si prendono troppi tiri, difficile che i compagni siano contenti. Cominciare a passarsi la palla sarebbe il primo passo per cercare di assomigliare a una squadra.

