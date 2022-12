Pordenone, venti giorni da incubo: dissipato un tesoretto che ora va recuperato

C’è un intero girone di ritorno da giocare, nonché una finestra di mercato all’orizzonte. Il nuovo anno può cambiare nuovamente gli equilibri del campionato. Ma non si può nascondere che, negli ultimi 20 giorni, il Pordenone abbia gettato al vento un tesoretto importante.

Da fine novembre alla scorsa domenica, infatti, la squadra di Domenico Di Carlo ha perso la vetta e da leader si è trovata inseguitrice.

Aveva 5 punti di vantaggio su Renate, Feralpisalò, Lecco e Pro Sesto, ora è distante due lunghezze dalla Feralpi e dalla Pro. A 90’ dal giro di boa può ancora laurearsi campione d’inverno, anche perché le due capolista domenica si affrontano.

Non cambia però il fatto che nelle ultime quattro partite si è lasciato tanto per strada.

Rammarico

Andando a ritroso, se il pareggio con la Pro Sesto era stato valutato tutto sommato positivamente, e il pareggio di pochi giorni fa col Vicenza è stato catalogato come un punto da non disprezzare, è evidente che il rammarico sta tutto attorno alla “ics” con la Pro Patria e alla sconfitta con la Pro Vercelli.

Coi bustocchi i ramarri hanno compiuto un autentico harakiri: a 10’ dalla fine erano avanti 2-1, poco dopo si sono fatti raggiungere dopo un imperdonabile errore di Ajeti.

Con i piemontesi di Paci invece un brutto ko. Volendo essere buoni, sarebbe bastato anche vincere anche solo con la Pro Patria per avere un altro tipo di classifica: adesso infatti con due punti in più i neroverdi sarebbero primi.

Non è però andata così e ora quanto è stato perso a Lignano con il gruppo di Vargas va assolutamente guadagnato sabato con l’Albinoleffe, collettivo guidato da un altro ex difensore di serie A, Giuseppe Biava.

La squadra deve dare una risposta: se poi arriva il titolo d’inverno, con la complicità ovviamente dei mezzi passi falsi delle avversarie, ben venga. Ma ciò che conta soprattutto è riprendere l’intera posta in palio, per la classifica e per il morale.

Calo in difesa

Servirà più attenzione nel reparto difensivo. La compattezza esibita nella fase di non possesso tra ottobre e novembre è solo un ricordo. E i ramarri hanno perso il primato anche per questo motivo.

Otto gol subiti in 360’: dall’essere la squadra meno bucata del girone con sei reti, si è passati ad avere la seconda miglior difesa dopo la Feralpisalò.

Dai 6 centri incassati dopo 14 giornate ai 14 dopo 18 turni: nel giro di sole quattro uscite i portieri friulani hanno raccolto più palloni che nei precedenti incontri giocati da settembre a metà novembre. Troppo.

Sotto accusa i centrali, con Pirrello e Ajeti non più impenetrabili come a inizio stagione nonostante la loro ottima propensione offensiva (6 gol realizzati in coppia). Va ricordato che dopo l’Albinoleffe, ci sarà la sfida con la Triestina in casa del 23 dicembre.

Sarà l’incontro che chiuderà l’anno solare. Poi si penserà a tirare un bilancio e, oltre al mercato, ci si concentrerà sul recupero di tutti gli effettivi.

Un Palombi in forma serve a questa squadra. Che ha qualche problema dietro, e che davanti non scoppia certo di salute.